萬事達卡擬推結合商戶的行銷大平台 以精準行銷取代散彈打鳥

萬事達卡今日宣布，將在台籌建commerce media，屆時萬事達卡將以其大數據分析為其利器，推出commerce media，攜手銀行與商家加入，讓商戶在發送優惠訊息時，更能對卡戶精準行銷。

萬事達卡總經理陳懿文指出，萬事達卡內部最新統計顯示，在跨境刷卡交易上：「線上交易已超過線下交易！」可見得網路交易的重要性，因此萬事達卡亦致力維持線上交易的安全，包括代碼化的交易。

陳懿文對此分析，以往很多商家給優惠，是「散彈打鳥」，但萬事達卡由於有關於卡戶刷卡消費的大數據統計，因此更能讓商家精準行銷，把優惠給到對的客戶，而對萬事達卡而言，卡戶透過這些優惠，更樂於消費，更多刷卡金額也會使萬事達卡受惠，因此不論對銀行、萬事達卡、和商家都是三贏。

此外，萬事達卡在國外已推出Agentic Commerce（AI助理）來協助卡戶購物，現在也正向國內推展Agentic Commerce（AI助理）；而為了維持交易安全，萬事達卡也將要求：1. AI要在萬事達卡註冊；2. 商戶要提供商品明細；3. 持卡人用passkey等生物認證方式來認證身分。完成上述程序之後，就可由AI來協助購物，而AI向不同商家購物時，都給代碼化的卡號以避免資料外洩，並以此順利完成好幾個網站的購物。