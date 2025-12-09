這張信用卡雙12百貨、旅遊回饋一次到位

星展銀行（台灣）為滿足卡友歲末消費需求，自雙12電商購物、百貨節慶採購、餐飲聚會到海外旅遊等需求，推出一系列精選回饋。

一、雙12購物節最高16%回饋：即日起至12月12日，於PChome 24hr購物刷星展信用卡單筆分期滿NT$15,000，即可享最高2,400點P幣，回饋率高達16%；12月14日前於蝦皮購物單筆分期滿NT$20,000，最高享NT$2,400刷卡金，回饋率高達12%。

二、百貨耶誕檔期最高享萬元回饋：Bellavita每年都有精美聖誕場景可以拍照打卡，12月12日至12月28日，持星展信用卡分期消費還可享最高回饋NT$37,000；遠百（2903）則於12月10日至12月25推出國際精品分期滿萬贈NT$300；漢神百貨（12月21日止）以及義大世界（12月21日止）亦提供刷卡分期最高贈NT$12,500刷卡金。此外，12月31日前持任一實體演唱會票根至指定百貨刷星展卡，還可參加「星級粉絲 月月追星」活動，當日累積消費達指定金額可兌換百貨商品券，享加碼最高3.3%回饋（均限量）！

三、星展獨家攜手在地美食評鑑500盤帶您品味佳節饗宴：即日起至12月31日止，精選《500盤2025》11間入選餐廳提供卡友專屬餐飲禮遇，例如以星展信用卡至Solo Pasta單桌消費滿NT$800享「提拉米蘇」乙份，至沐明鍋物消費享「漁藏盛合」海鮮拼盤乙份，於知名李台北私廚消費滿額最優享紅酒/白酒各乙瓶及主廚私房菜（禁止酒駕，飲酒過量，有害健康），於飛花落院消費即享「單品茶禮盒」乙盒等，皆不須登錄立即享有，讓卡友在年末聚餐之時享優惠也能品嚐名廚料理！

四、 超狂NT$999機票飛泰國、沖繩，旅遊住宿及海外購物再享最高15%回饋：想體驗不一樣的過節氛圍，刷星展信用卡可於Trip.com購買指定航班限量機票，只要NT$999即可飛往泰國、沖繩兩大度假勝地，預計於12月26中午12:00準時開賣！購物方面，12月31前星展卡友註冊Mastercard Travel Rewards，並於泰國指定商店如王權免稅店、SHAKE SHACK或日本松本清、BIC CAMERA刷卡消費，滿額即享最高10%現金回饋，搭配刷星展eco永續卡再享額外5%現金積點！