快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

比特幣今年劇烈震盪 恐現2022年來首見年度下跌

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
比特幣。路透
比特幣。路透

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）2025年歷經一連串創新高與劇烈拋售，猶如雲霄飛車般震盪後，恐面臨自2022年以來首度年度下跌收場。

路透社報導，全球主要股票指數今年同樣起伏不定，屢創新高後又隨著對關稅、利率及潛在AI泡沫的擔憂回檔震盪。雖然整體股市自年初至今大多維持上漲，但今年比特幣與股價的連動性也明顯加強。

分析師說，隨著傳統散戶與機構投資者紛紛進軍加密貨幣，比特幣與股市的連動愈發明顯。預料明年比特幣更會緊密追隨影響股票及其他高風險資產的因素，例如貨幣政策變化，以及市場對AI相關個股高估值的疑慮。

加密貨幣演算法交易公司Wintermute策略分析師梅爾（Jasper De Maere）表示：「2025年，加密貨幣對股市整體情勢的反應一直是一大主軸。」

比特幣今天約8萬9000美元附近震盪。

今年初隨著親加密幣的美國總統川普（DonaldTrump）當選，比特幣與其他加密貨幣一路飆升，但4月川普宣布關稅措施後，加密貨幣及股市同步大跌，隨後又迅速反彈。比特幣在10月初創下超過12萬6000美元的歷史新高。

然而僅僅數天後，川普在10月10日宣布對中國進口商品加徵新關稅，並威脅針對關鍵軟體採取出口管制，引發市場再度重挫。槓桿加密貨幣部位出現超過190億美元的強制平倉，創下加密市場史上最大規模清算紀錄。

比特幣此後始終難以站穩腳步，11月更創下2021年中以來最大單月跌幅。不過，選擇權交易平台Derive.xyz說，近期選擇權市場上的看空氣氛已有所緩解。

截至上週末，交易員預測比特幣今年收在8萬美元以下的機率為15%，較幾週前的20%略為下滑。

比特幣

延伸閱讀

川普准了 Nvidia可賣中國H200晶片 AMD、英特爾也將放行

川普紓困農戶120億元 經費來自關稅收入 明年2月底到位

Netflix併華納 川普才質疑「有問題」 女婿即挺派拉蒙

阻各州自管 川普將簽AI行政令 反對派：總統無權干預

相關新聞

日圓套利反轉？加密貨幣第一波遭血洗

日本公債在連日遭到拋售之後，12月9日日本10年期公債殖利率稍微趨緩、下降到1.96％，但市場仍擔憂有日圓套利反轉、資金...

比特幣今年劇烈震盪 恐現2022年來首見年度下跌

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）2025年歷經一連串創新高與劇烈拋售，猶如雲霄飛車般震盪後，恐面臨自2022年以...

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

南投縣公告115年土地現值較今年上漲0.74%，公告地價較前年上漲1.55%，全縣含金量最高的「地王」由草屯太平路一段與...

全球可投資財富2030年達481兆美元 代幣化基金投資是成長新秀

全球財富數字快速成長中。資誠聯合會計師事務所（PwC）9日發布《2025全球資產與財富管理報告》，全球可投資財富總額及全...

富邦投信與中經院發布國人安心樂活享退調查 四成人未展開退休規畫

面對全球景氣循環快速轉換及 AI 科技帶來的新一波投資趨勢，退休族與即將退休族愈加重視資產配置的穩健性。今年富邦投信與中...

房價明明下修、為何銀行房貸鑑估值卻上揚？房仲曝原因

根據聯徵中心最新公布的2025第3季房貸統計顯示，第3季新增的3.77萬個申貸樣本，平均房貸利率已上升至2.44%，寫下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。