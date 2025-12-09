比特幣今年劇烈震盪 恐現2022年來首見年度下跌

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）2025年歷經一連串創新高與劇烈拋售，猶如雲霄飛車般震盪後，恐面臨自2022年以來首度年度下跌收場。

路透社報導，全球主要股票指數今年同樣起伏不定，屢創新高後又隨著對關稅、利率及潛在AI泡沫的擔憂回檔震盪。雖然整體股市自年初至今大多維持上漲，但今年比特幣與股價的連動性也明顯加強。

分析師說，隨著傳統散戶與機構投資者紛紛進軍加密貨幣，比特幣與股市的連動愈發明顯。預料明年比特幣更會緊密追隨影響股票及其他高風險資產的因素，例如貨幣政策變化，以及市場對AI相關個股高估值的疑慮。

加密貨幣演算法交易公司Wintermute策略分析師梅爾（Jasper De Maere）表示：「2025年，加密貨幣對股市整體情勢的反應一直是一大主軸。」

比特幣今天約8萬9000美元附近震盪。

今年初隨著親加密幣的美國總統川普（DonaldTrump）當選，比特幣與其他加密貨幣一路飆升，但4月川普宣布關稅措施後，加密貨幣及股市同步大跌，隨後又迅速反彈。比特幣在10月初創下超過12萬6000美元的歷史新高。

然而僅僅數天後，川普在10月10日宣布對中國進口商品加徵新關稅，並威脅針對關鍵軟體採取出口管制，引發市場再度重挫。槓桿加密貨幣部位出現超過190億美元的強制平倉，創下加密市場史上最大規模清算紀錄。

比特幣此後始終難以站穩腳步，11月更創下2021年中以來最大單月跌幅。不過，選擇權交易平台Derive.xyz說，近期選擇權市場上的看空氣氛已有所緩解。

截至上週末，交易員預測比特幣今年收在8萬美元以下的機率為15%，較幾週前的20%略為下滑。