刷卡代碼化 萬事達卡宣布明年首季推出一鍵支付Click to Pay

萬事達卡今日宣布，將於2030年前在亞太地區實現線上購物免輸入密碼及卡號的願景，並且宣布攜手銀行及商戶夥伴，推出一鍵支付 (Click to Pay)，讓持卡人享受免輸入卡號的線上支付服務。

首家與萬事達卡合作一鍵支付的為聯邦銀行，萬事達卡預計將於2026年初攜手聯邦銀行、ChargeSPOT及tripool旅步，在台正式上線一鍵支付 (Click to Pay)服務，屆時台灣持卡人即可在支援一鍵支付的全球及台灣本地商戶使用此服務。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，經濟部統計顯示，台灣電商市場在2025年1-10月創下營業額3,835億元的同期歷史新高。然而，萬事達卡線上支付報告發現，高達83%消費者曾在結帳過程中放棄購物車，其中近半數(49%)是因為結帳流程過於繁瑣。「因此萬事達卡攜手聯邦銀行將率先於明年年初在台灣推出一鍵支付，讓持卡人享有免輸入卡號的便捷安全購物體驗，同時也助力商戶降低購物車棄單率，創造更多商機。」陳懿文說。

一鍵支付 (Click to Pay)如何 簡化線上結帳流程 ？陳懿文說，由於卡號全部代碼化，將能避免卡號外洩。而萬事達卡近一年多來致力於阻詐科技，例如去年已推出passkey，透過生物辨識來取代OTP，而此次推出Click to Pay，則是瞄準卡號管理，直接用代碼進行刷卡交易，商家看到的也會只是代碼，不會是客戶完整的卡號，也免於卡號外洩的風險。

此外，Click to Pay也大幅簡化線上結帳流程。陳懿文表示，持卡人在首次使用時，只需在萬事達卡一鍵支付網頁建立帳號並綁定卡片，日後在全球任何支援一鍵支付的網站購物時，只要點選「一鍵支付 (Click to Pay)」圖示按鈕，輸入電子信箱或手機號碼完成一次性驗證碼 (OTP)驗證，即可使用已綁定的卡片進行付款。

此服務讓持卡人免除了在不同平台重複輸入卡號、有效日期及安全碼，或逐一綁定支付卡片的繁瑣程序。消費者在執行一鍵支付之後，則可直接選擇生物辨識，就不用再以OTP完成身分驗證。