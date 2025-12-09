快訊

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣公告明年土地現值及地價，「地王」為草屯太平路與碧山路口角地「金瑞成珠寶銀樓」蟬聯，稱霸南投縣16年。記者賴香珊／攝影
南投縣公告115年土地現值較今年上漲0.74%，公告地價較前年上漲1.55%，全縣含金量最高的「地王」由草屯太平路一段與碧山路口角地「金瑞成珠寶銀樓」蟬聯，地價雖多年未漲，但仍自2010年稱霸至今16年，換算每坪約55.5萬元。

地政處指出，縣府近年持續推動各區域公共建設，但受不動產金融調控等因素連動影響下，不動產價格近一年來漲幅趨緩，此次調整作業主要反映各大產業園區及毗鄰開發地區，經地價評議委員會綜合考量地價均衡性，適時反映市價變動並兼顧民眾負擔能力後，評定公告土地現值平均調幅0.74%。

另115年公告地價調整，依據內政部函示公告地價評定原則，經地價及標準地價評議委員會參考當年公告土地現值表、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等因素，且廣納民眾及各界聲音，衡酌縣民稅賦負擔，多方考量各項因素審慎評議，評定結果全縣公告地價平均上漲1.55%。

地政處也表示，南投縣「地王」今年仍由草屯鎮太平路一段與碧山路角地「金瑞成珠寶銀樓」蟬聯，公告土地現值仍為每平方公尺為16萬7798元，換算每坪約55.5萬元，與前幾年相同，並未調升。

據了解，其周邊地價過去每坪不到50萬元，但隨市場商圈成形，商業蓬勃發展，土地含金量翻漲，該街角銀樓自2010年成為「南投縣地王」至今稱霸16年。但隨交通發達、景氣等影響，地價漲幅趨緩，因此該區域土地現值已多年沒有調漲。

此外，115年公告土地現值及公告地價將於115年1月1日公告，屆時民眾可連結於至南投縣地政便民服務系統及南投縣各地政事務所網站查詢。

