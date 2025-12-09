快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

日圓套利反轉？加密貨幣第一波遭血洗

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻認為，這波變動本質上並非基本面惡化，而是日圓套利反轉所引發的流動性壓力測試。路透
台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻認為，這波變動本質上並非基本面惡化，而是日圓套利反轉所引發的流動性壓力測試。路透

日本公債在連日遭到拋售之後，12月9日日本10年期公債殖利率稍微趨緩、下降到1.96％，但市場仍擔憂有日圓套利反轉、資金撤出風險性資產的壓力，導致台股、美股和比特幣全面下跌，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻認為，這波變動本質上並非基本面惡化，而是日圓套利反轉所引發的流動性壓力測試。

彭云嫻認為，當市場開始擔心4兆美元規模的日圓套利倉位撤退，資金自然從海外回流日本，全球流動性因此收縮，而風險資產會依照既有次序出現調整。

比特幣因同時具備高波動、深流動性與可快速變現的特性，往往成為最先被出售的標的，其後才輪到高估值科技股與新興市場、不動產。

彭云嫻指出，這波壓力確實可能促使部分機構減碼，但主要是那些以槓桿、套利與量化策略為主、依賴低成本日圓資金的「短期機構部位」，當日本債券殖利率走高、借貸成本上升，這些機構會優先處理流動性最好的資產，而比特幣自然被列為第一順位。

相對地，真正採取長期配置策略的美國機構、比特幣ETF、以及企業財務部位，並不會因為日本升息預期而啟動拋售，市場目前的賣壓主要來自短期資金的去槓桿，而不是長期投資人的信心鬆動。

日本 新興市場 比特幣

延伸閱讀

今與台糖相見歡 過海關爆紅...日本蘋果糖社長：是夢幻的一天

日本Pocky巧克力棒風味異常下架600萬產品 食藥署：國內2品項受影響

日兒童版《防衛白皮書》 陸官媒：將軍國主義帶進青少年教育

崔佩儀日本旅遊遇青森強震 還原驚悚現場「震了2分鐘」

相關新聞

房價明明下修、為何銀行房貸鑑估值卻上揚？房仲曝原因

根據聯徵中心最新公布的2025第3季房貸統計顯示，第3季新增的3.77萬個申貸樣本，平均房貸利率已上升至2.44%，寫下...

日圓套利反轉？加密貨幣第一波遭血洗

日本公債在連日遭到拋售之後，12月9日日本10年期公債殖利率稍微趨緩、下降到1.96％，但市場仍擔憂有日圓套利反轉、資金...

全球可投資財富2030年達481兆美元 代幣化基金投資是成長新秀

全球財富數字快速成長中。資誠聯合會計師事務所（PwC）9日發布《2025全球資產與財富管理報告》，全球可投資財富總額及全...

富邦投信與中經院發布國人安心樂活享退調查 四成人未展開退休規畫

面對全球景氣循環快速轉換及 AI 科技帶來的新一波投資趨勢，退休族與即將退休族愈加重視資產配置的穩健性。今年富邦投信與中...

外資匯入 台幣連四升

市場普遍預期，本周聯準會降息幾乎已無懸念，美元指數因此走弱度跌破99關卡。新台幣兌美元匯率昨（8）日終場以31.202元...

五家金控2025年前11月賺贏去年 中信金EPS 3.76元

上市金控11月獲利陸續出爐，截至昨（8）日已有八家金控公告獲利，合計11月稅後純益210.64億元，累計前11月稅後純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。