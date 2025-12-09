日圓套利反轉？加密貨幣第一波遭血洗

日本公債在連日遭到拋售之後，12月9日日本10年期公債殖利率稍微趨緩、下降到1.96％，但市場仍擔憂有日圓套利反轉、資金撤出風險性資產的壓力，導致台股、美股和比特幣全面下跌，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻認為，這波變動本質上並非基本面惡化，而是日圓套利反轉所引發的流動性壓力測試。

彭云嫻認為，當市場開始擔心4兆美元規模的日圓套利倉位撤退，資金自然從海外回流日本，全球流動性因此收縮，而風險資產會依照既有次序出現調整。

比特幣因同時具備高波動、深流動性與可快速變現的特性，往往成為最先被出售的標的，其後才輪到高估值科技股與新興市場、不動產。

彭云嫻指出，這波壓力確實可能促使部分機構減碼，但主要是那些以槓桿、套利與量化策略為主、依賴低成本日圓資金的「短期機構部位」，當日本債券殖利率走高、借貸成本上升，這些機構會優先處理流動性最好的資產，而比特幣自然被列為第一順位。

相對地，真正採取長期配置策略的美國機構、比特幣ETF、以及企業財務部位，並不會因為日本升息預期而啟動拋售，市場目前的賣壓主要來自短期資金的去槓桿，而不是長期投資人的信心鬆動。