保誠人壽攜兆豐銀首賣「美樂傳富外幣終身壽險」結合分紅壽險及保障

保誠人壽長期透過多面向調查深入挖掘消費者對保險的期待，以數據洞察，設計出符合各種保障需求的保險商品。《2025年保誠人壽三明治族大調查》顯示，三明治族對健康最大的擔憂，如老人癡呆及阿茲海默症等神經系統疾病。為回應民眾對理想退休生活與健康保障的重視，保誠人壽推出兆豐銀行首賣商品「保誠人壽美樂傳富外幣終身壽險(定期給付型)」，結合英式分紅壽險與嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保險金給付，回應消費者對認知退化風險的保障訴求。

「保誠人壽美樂傳富外幣終身壽險(定期給付型)」以英式分紅為基礎，結合完全失能及嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保障。在分紅壽險的部分，繳費3年即可獲終身保障，自保單年度屆滿第五年起，有機會獲得雙重紅利，透過增額分紅保額及額外分紅保額讓保障持續增值，以滿足資產傳承的需求。此外，保險年齡設定至110歲，展現對國人長壽趨勢的回應與關懷。

在健康保障方面，提供相等於基本保額15%的「初次罹患嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保險金」；根據2023年全國社區失智症流行病學調查結果顯示，社區長者之失智症盛行率為7.99%；其中重度占17.80%。而阿茲海默型失智症占56.88%、以及巴金森氏症失智症占7.12%，平均每人每年的總醫療費用支出可達53.3萬元，若長期累積恐超過數百萬元，若被保人不幸罹患此類疾病，醫療費用之高恐影響家庭資金規劃，藉由保單的相關給付，對被保人來說是最實際及安心的支持與保障。

以在金融業擔任高階主管、育有兩名子女的保先生為例，他因照顧罹患阿茲海默氏症的母親，開始思考如何運用保險管理家庭的財務規劃與晚年風險。在40歲時投保「保誠人壽美樂傳富外幣終身壽險(定期給付型)」，基本保險金額1,783,373美元，原始年繳保費210,438美元，享高保費4%折扣後，年繳保費200,000美元。如不幸於保單有效期間內，診斷確定第一次罹患「嚴重阿茲海默氏症」或「嚴重巴金森氏症」者，可獲基本保險金額15%的「初次罹患嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症保險金」給付267,506美元。若保先生在保險年齡89歲時身故，在中分紅5.5%之假設前提下，保單持有期間同時累積「增額分紅保額」及「額外分紅保額」，保單將給付4,216,050美元之身故保險金予保險受益人，讓愛與財富穩健傳承給家人。

保誠人壽秉持「誠心相待 一路相伴」的品牌主張以及創新精神，持續推出多項分紅綜合型商品，並為業界唯一推出此類型保險商品，滿足消費者在家庭財務規劃以及健康保障的雙重防護網。未來也將根據家庭與個人多面向的需求，設計出因應的保險解決方案，成為消費者值得信賴的人生夥伴。