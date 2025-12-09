搶攻聖誕行情！凱基證新戶最高享4,800元手續費抵用金

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券推出「享投資 選凱基」優惠活動，提供新戶300元現金即享券與最高4,800元手續費抵用金。凱基證／提供
凱基證券推出「享投資 選凱基」優惠活動，提供新戶300元現金即享券與最高4,800元手續費抵用金。凱基證／提供

迎接美股年底傳統聖誕行情，市場交易熱度升溫，投資人積極尋找布局良機。凱基證券為協助投資人降低投資成本進入台股、美股市場，宣布推出「享投資 選凱基」優惠活動，自即日起至2026/2/28，提供新戶300元現金即享券與最高4,800元手續費抵用金，與投資人一同開心迎接年底投資盛事。

聖誕行情向來是美股年度亮點，儘管股市短期波動加劇，但預計美股財報獲利仍維持雙位數成長，加上2026年降息循環及AI增長趨勢皆將延續，美股中長期表現仍備受期待。凱基證券指出，美股具備市場規模大、交易活絡度高及企業體質穩健等優勢，是投資人參與全球長期成長趨勢、布局多元產業龍頭企業的理想選擇，「享投資 選凱基」優惠活動提供多重手續費抵用金，投資人不妨趁此活動，輕鬆進軍國際市場。

「享投資 選凱基」活動提供多項好禮，新開立台股及複委託帳戶，即送300元即享券；首次交易台股與美股（含定期定額），各領300元手續費抵用金，此外，新戶台股交易每達新台幣10萬元，再享100元手續費抵用金，最高可領1,300元；複委託交易部分，美股交易每達1萬美元，領100元手續費抵用金，最高1,300元，並提供美股申購享驚喜價，無低消門檻。

凱基證券「隨身e策略」APP更提供「即時美股」服務，結合即時報價與觸價提醒功能，協助投資人掌握市場脈動、提升交易效率，搭配手續費優惠活動，讓投資人理財更輕鬆。更多「享投資 選凱基」優惠活動詳情，請參閱凱基證券官網：https://kgis.tw/8edl9h

