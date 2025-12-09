全球可投資財富2030年達481兆美元 代幣化基金投資是成長新秀

全球財富數字快速成長中。資誠聯合會計師事務所（PwC）9日發布《2025全球資產與財富管理報告》，全球可投資財富總額及全球資產管理規模，以遠高於全球經濟成長率的速度成長中，全球可投資財富總額年增5.7％，全球資產管理規模年增6.2％，私募市場是資產管理業者最主要的獲利引擎。值得注意的是，代幣化基金的興起，預計至2030年，規模將從不到千億美元，暴增至7150億美元。

PwC發布《2025全球資產與財富管理報告》（2025 Global Asset & Wealth Management Report），針對19個國家與10個地區、300位資產管理業者、機構投資人及通路商進行調查。

根據基本情境分析，全球資產管理規模將從目前的139兆美元增長至2030年的200兆美元，年均複合成長率6.2％。北美仍將是全球資產管理業的主要市場，年均複合成長率6.2％；亞太地區則成長最快，年均複合成長率達6.8％；拉丁美洲（6.6％）、中東與非洲（6.3％）及歐洲（5.6％）也呈現擴張態勢。

全球可投資財富總額預計將從2024年的345兆美元增長至2030年的481兆美元，年均複合成長率5.7％。其中三分之二的成長將由大眾富裕客群及高資產客群帶動，年均複合成長率分別為5.7％及6.5％，而高資產客群更是成長最快的客群之一。

此外，代幣化基金的前景也被看好，資產管理規模預計將以驚人的41%年均複合成長率的速度成長，從2024年的900億美元暴增至2030年的7150億美元。PcW表示，主要受到區塊鏈基礎設施的成熟、機構的採用，以及私募市場的民主化所推動。

包括私募股權、私募信貸、不動產及基礎建設等資產類別在內的私募市場，預計仍是資產管理業最主要的獲利引擎，報告指出，目前私募市場每10億美元資產管理規模所創造的利潤約為傳統資產管理業者的4倍，預計到2030年，私募市場收入將達4322億美元，並占資產管理業總收入的一半以上。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長郭柏如表示，台灣金融業資產管理規模已於今（2025）年突破34兆元，截至今年10月底，本國銀行業高資產客戶的客戶數及AUM皆較去年同期增加，顯示台灣充沛的民間資金與旺盛的投資動能，台灣可趁勢打造有利環境，活化民間財富並吸引國際資金來台。

普華商務法律事務所金融產業服務合夥律師李裕勳建議，若能簡化有限合夥出資額變更登記流程、優化盈餘分配機制，同時適度放寬有限合夥適用穿透式課稅的條件，不僅可強化台灣有限合夥的運作彈性，也能提升台灣私募市場的全球競爭力。