新光人壽領航壽險業 首推跨性別族群服務教育

為強化客戶友善服務流程，打造跨族群的共融環境，台新新光金控（2887）子公司新光人壽於跨性別追悼日特別規劃「認識跨性別族群與服務優化課程」，邀請社團法人台灣同志諮詢熱線協會專家授課，並由獨立董事何弘能親自陪同第一線服務同仁參與研習，協助同仁建構對跨性別客戶的一致性服務，以公司治理的高度帶動企業落實普惠金融的精神，也象徵新壽將跨性別友善視為企業永續的重要承諾。

每年11月20日為「跨性別追悼日」，旨在紀念在反跨性別仇恨暴力中喪生的受害者，並喚起社會大眾對跨性別者所面臨歧視及暴力問題的重視。新光人壽表示，保險本質是為每一位生命提供保障，有感多元族群在金融服務過程中可能面臨的制度差異、資料落差或應對困境，都可能造成保障中斷、申請受阻或服務誤解。身為推動普惠金融的先行者，新光人壽絕對責無旁貸，將從組織文化到服務流程全面升級，引領壽險業共同打造更具包容性的客戶服務環境。

本次合作課程聚焦「理解跨性別基本概念」、「跨性別者在生活、職場、醫療與金融服務的挑戰」、「同理應對與友善行動技巧」三大主軸。講師透過情境故事、制度案例與實務場景，引導同仁提升敏感度與專業應對能力，過程中也邀請跨性別者分享從小到大所遇到的困境，讓同仁深刻體會跨性別族群在生活中的種種壓力與挑戰。

此課程不僅開創壽險業以跨性別客戶為主體的教育先例，更象徵金融服務向多元與共融邁出關鍵一步，也協助同仁更全面理解客戶需求，展現「專業與溫度並行」的核心價值。

新光人壽強調，真正的金融友善是從第一線的接待流程、內部規則檢視到資訊系統設計，都能反映「尊重與平等」。跨性別族群在金融服務中，經常會遇到身分認同、證件性別欄位、醫療歷程或傾訴需求等難為的處境，因此企業在面對差異時更需具備清晰的操作指引與正確的服務觀念。

未來，新光人壽將持續以普惠金融為策略主軸，持續推動跨性別、銀髮高齡、偏鄉客戶、弱勢家庭等不同族群友善服務，帶領產業朝向更包容、更永續的未來，讓保險服務的可及性與公平性持續提升，並呼應聯合國17項永續發展目標，朝永續經營標竿企業邁進。