台灣郵輪旅客人次創新高 新安東京海上推「精選遊輪假期險」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

近期郵輪觀光市場持續升溫，郵輪旅遊以船上設施豐富、娛樂多樣與適合家庭出遊等特性，成為國人熱門的旅遊方式。據交通部統計，2025年郵輪進出港旅客預計可超過110萬人次，創下歷史新高。隨著航線持續擴增、旅客年齡層年輕化與短程郵輪行程快速普及，市場對郵輪專屬保險的需求也相對提升。

鑒於年底旅遊需求旺盛，新安東京海上產險於網路投保平台「吉時保」推出全新「精選遊輪假期險」，以郵輪行程特性為核心打造，補強現行旅平險在岸上觀光與行程變動情境上的不足，凡是台灣啟程並返程回台灣的郵輪航班皆可投保，並提供最高1,000萬元的旅行平安保障，強化旅客面對重大意外時的安全層級。

郵輪旅程中常見天候不佳、船班調整及臨時滯留等多變因素，因此專屬設計的保障格外重要。「精選遊輪假期險」以行程細節補強為最大亮點，全面涵蓋郵輪旅客最在意的風險，包括因岸上觀光後錯過登船費用補償、岸上觀光行程取消慰問金補償及岸上觀光提早結束慰問金補償。

此外，若旅客於海上旅遊期間因郵輪於到達行程表內原定停泊港口前一日內，因停泊港口目的地發生天災、碼頭關閉、郵輪機械或電路故障，導致郵輪公司更改或取消行程表內原定停泊港口時，亦能獲得補償。

商品同時涵蓋突發疾病醫療支援與必要援助補償，並提供航程期間居家竊盜保障，一次整合郵輪旅途中可能遇到的主要風險，規劃從登船到岸上觀光、直至返航結束的全面防護。

新安東京海上產險表示，郵輪旅遊的行程組成與一般旅遊截然不同，因而需要具備彈性、能對應多重變化的保險設計。「精選遊輪假期險」便是基於對旅客痛點與市場需求的觀察量身打造，將行程可能出現的變化細緻拆解，使保障更貼近實際使用情境，理賠條件也更清晰易懂。

產品具備中價位且高完整度的特性，適合重視行程安排、經常參加多段岸上觀光或期待提高旅程保障的旅客。同時，未來將持續關注郵輪旅遊市場脈動與旅客需求進而優化產品，提供更周全的保障，協助旅客在郵輪假期中享有全面且安心的旅遊體驗。

郵輪 旅遊 觀光

