泰安產險以微型保險實踐普惠金融 蟬聯七年雙獎肯定

泰安產險今年再度獲得金融監督管理委員會微型保險競賽「業務績優獎」與「身心障礙關懷獎」兩項大獎，不僅連續七年榮獲雙獎嘉勉樹立新的里程碑，更體現公司在持續推動普惠金融與弱勢族群關懷的實踐上備受肯定。

保險業作為重要的社會公器，其核心價值在於風險分散與社會安定。泰安產險自2010年起即積極推展微型保險業務，賦予經濟弱勢族群無負擔的享有保險基本保障；並自2021年起每年捐助一萬人次微型保險予多個公益團體，累計受惠數萬人，有效補強社會安全網，幫助弱勢家庭在面臨重大意外傷害事故時，能即時獲得經濟上的補償，讓保險成為穩定社會的重要力量。

為提供弱勢族群保障需求，泰安產險秉持「誠穩信實，止於至善」的理念，將友善落實於各項服務環節中，包括：

一、業界唯一友善溝通：設立24小時一對一真人客戶服務中心，且提供手語翻譯服務及多國語言翻譯服務，確保每一位客戶皆能無障礙取得諮詢服務。二、數位無障礙的標竿：官網導入響應式網頁設計(RWD)，建置金融友善服務專區，並取得最高等級「無障礙網頁 AAA 標章」。同時，於各服務據點設置完善的無障礙設施及愛心服務鈴。三、有溫度的科技應用：推出電子保單QR Code語音導讀功能，協助視障或閱讀不便的客戶輕鬆掌握保單資訊。

泰安產險表示，未來將擴大弱勢關懷及強化創新服務，以穩健專業的經營回應社會需求，致力推動社會安全與永續發展。