快訊

百年一遇！冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」 第一視角曝光

台股早盤漲逾80點 台積電開平盤、隨後上揚重返1,500元大關

2025年下半年創新板法說會 圓滿落幕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年下半年度創新板公司法人說明會圓滿落幕。臺灣證券交易所／提供
2025年下半年度創新板公司法人說明會圓滿落幕。臺灣證券交易所／提供

臺灣證券交易所12月4日及8日舉辦「創新引領未來：多元技術與市場拓展之路」2025年下半年度創新板公司法人說明會，這次有聯友金屬-創（7610）、沛爾生醫-創（6949）、巨鎧精密-創（2254）、金萬林-創（6645）等四家公司與會，由各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明。

聯友金屬-創運用先進冶煉技術，以高回收率、節能減碳與環境保護為核心，從事鎢、鈷等金屬的回收與冶煉。2025年前九月累計合併營收為8.89億元，稅前淨利為0.92億元。隨著精製碳酸鈷、金屬鈷粉等新產品陸續推出，未來業績成長動能可期。

沛爾生醫-創自行開發慢病毒包裝系統與7日高Tscm（幹細胞樣記憶T細胞）製程，增強CAR-T品質與擴增效率；多鏈CAR技術進一步提升實體瘤辨識與毒殺能力，形成難以複製的技術護城河；在臨床進度上，PL001已於國內進入第二期臨床試驗；PL002（間皮素異體CAR-T）與PL003（BCMA異體CAR-T）均預計於2027年啟動第一期臨床試驗，PP011也將於115年展開第一期臨床試驗。專業的技術平台與多產品線同步推進臨床試驗，為公司營運發展注入成長動能。

巨鎧精密-創說明產品策略與技術發展方向，公司聚焦智慧照明、主動式安全燈具與高亮度模組開發，搭配輕量化與高效能結構設計，提升行車安全。同時強化ESG導向設計與低碳製程推進，展現以技術創新結合永續思維的長期發展策略。

金萬林-創2025前九月累計合併營收較去年同期成長8.8%，對於未來發展，台灣已對癌症病患提供次世代基因檢測健保補助，讓精準醫療進一步普及，計畫透過先進的全基因體定序數據與生成式人工智慧技術，為民眾量身打造的健康管理方案，讓基因檢測服務，從精準醫療，拓展到精準預防的領域，涵蓋範圍除病患外，還包括健康與亞健康族群的健康監測與管理。

投資大眾可透過證交所網站觀看法人說明會影音檔，網址為https://webpro.twse.com.tw/。法人說明會的簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢，網址為https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t100sb07_1。

證交所將持續協助具創新與成長潛力的優質企業對接資本市場，提升企業競爭力，促進資本市場永續發展。證交所提醒創新板上市公司每半年應至少於國內自辦或受邀參加一次法人說明會，以增進未來營運規劃資訊揭露及與投資人溝通。

另鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

法人說明會 資本市場

延伸閱讀

創新板下半年度法說會圓滿落幕 4家潛力公司齊聚證交所交流

證交所推12月限定打卡點 創新板吉祥物tibit躍台北101

神達「小金雞」神達數位拚上市 證交所通過

證交所：期元大S&P日圓正2 5日恢復融資券、當沖交易

相關新聞

外資匯入 台幣連四升

市場普遍預期，本周聯準會降息幾乎已無懸念，美元指數因此走弱度跌破99關卡。新台幣兌美元匯率昨（8）日終場以31.202元...

五家金控2025年前11月賺贏去年 中信金EPS 3.76元

上市金控11月獲利陸續出爐，截至昨（8）日已有八家金控公告獲利，合計11月稅後純益210.64億元，累計前11月稅後純益...

10月壽險保費 連五月淨流入

保發中心統計，壽險業10月總保費收入1,994.08億元、保險給付金額1,977.7億元，單月保費淨流入16.38億元，...

三銀行新南向授信 大爆發

全球供應鏈重組加速，今年前十月三家民營銀行新南向授信業務大爆發。觀察國泰世華銀行、台北富邦銀行和中國信託銀行等三銀行新南...

國銀新加坡海外進擊 強攻企業理財

隨台商與跨國企業戰略布局版圖擴大，新加坡成企業跨國營運重要中繼點，各銀行也加快推動投資工具創新，國泰世華銀和北富銀今年都...

防信用卡資料外洩 卡號儲存平台Üny App下月上線

為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。