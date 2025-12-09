聽新聞
0:00 / 0:00

防信用卡資料外洩 卡號儲存平台Üny App下月上線

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
防信用卡資料外洩，聯卡中心將建立「卡號儲存平台」。 （路透）
防信用卡資料外洩，聯卡中心將建立「卡號儲存平台」。 （路透）

為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。

民眾在旅行社、郵購、電視購物、電話訂購、捐款等，不論是否有實體店面，大部分仍須填寫「刷卡授權單」完成刷卡交易，但據了解，很多卡號資料外洩與商店未妥善保存卡號都有關，聯卡中心預計明年一月正式上線Üny App，上線後將可彌補目前一般商店未支援身分驗證導致交易風險提高，及持卡人無法即時了解付款處理進度的問題。

聯卡中心推出Üny App後，若商店搭配使用聯卡的Üny App，持卡人透過Üny App接收付款通知後，在Üny App輸入信用卡相關資料，商店不會接觸消費者的卡號，降低資料外洩風險；且Üny App還能系統化追蹤訂單進度，提升商店與持卡人溝通效率。

此外，Üny App可同時收納多個商家的電子優惠券，作法為持卡人在Üny App綁定信用卡，經３Ｄ驗證後，持卡人可同時參加多家商店優惠活動，持卡人在不同商家只要出示Üny App電子優惠券就能核銷，且無須保留不同商家的紙本優惠券。而由於Üny App支援ＦＩＤＯ身分驗證，在持卡人的身分確認上也更便利並降低風險。

而根據聯卡中心對信用卡詐騙及盜刷的最新統計，今年前十月前五大類的信用卡詐騙與盜刷類型，第一是一頁式詐騙廣告盜刷交易態樣占比六成六，單筆金額約數百元至廿五萬元不等；第二是持卡人在國外掉卡遭盜刷，占比百分之十八點六，最高受害金額單筆廿七萬元；第三是疑似與詐騙相關的可疑交易態樣，占比約百分之十四，單筆金額數百元至廿萬元；第四以特種消費場合出現的灌單爭議為主，例如在酒店或ＰＵＢ異常消費，占比百分之○點九。

信用卡 Üny 聯卡中心 盜刷 詐騙 刷卡 平台 卡號 資料外洩 APP

延伸閱讀

Meta談打詐：近15個月詐騙廣告減少逾5成

田家達信用卡被盜刷！ 7分鐘連跳3筆「日幣扣款」 揭詐團「小額試刷」套路

刷手機可搭北捷！明年1月啟用乘車碼 多家行動支付皆可用

收到信用卡帳單嚇壞！她揭「訂閱制」陷阱：不能不上班

相關新聞

防信用卡資料外洩 卡號儲存平台Üny App下月上線

為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。

獨／防止信用卡號外洩 聯卡中心將推出「卡號儲存平台」

據透露，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行來打詐，聯合信用卡中心也即將推出打詐新武器建立「卡...

台股站上28300點 新台幣盤中狂漲1.6角收31.202元

市場押注美國聯準會本週降息，資金行情提前啟動，美股領漲之下，台灣股匯市今天跟著強勢攻高，台股站上28300點，新台幣盤中...

台銀馬年金鑽條塊開賣 入手價逾16萬元

明年是馬年，台銀今天發行「台銀金鑽條塊馬年生肖版」，重量1台兩（37.5公克），根據台銀黃金牌價資料，金鑽條塊生肖版每1...

比特幣重新站回9.2萬美元 專家提醒有這風險

本周即將迎來美國聯準會的12月FOMC會議，比特幣重新站回9.2萬美元之上。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云...

明年投資展望 中信銀看好AI持續升溫

對2026年的投資展望，中信銀看好AI持續升溫。對此中信銀看好在AI算力軍備競賽之下，不但企業資本支出維持高速成長，且電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。