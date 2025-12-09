外資匯入 台幣連四升

市場普遍預期，本周聯準會降息幾乎已無懸念，美元指數因此走弱度跌破99關卡。新台幣兌美元匯率昨（8）日終場以31.202元收盤，升值5.6分，成交量達14.75億美元，外資持續匯入，支撐新台幣匯價連四升。

新台幣兌美元匯率昨日明顯轉強，盤中最高觸及31.098元，強升1.6角。匯銀人士分析，主要動能來自外資持續匯入推升匯價，而當新台幣升破31.1元後，出口商也跟進加入拋匯行列，使升勢獲得進一步支撐。

至於散戶端則因美元保單等固定需求，在美元匯價回落至31.1元附近時買盤湧現，進場累積美元部位。終場新台幣以31.202元收盤，升值5.6分，成交量達14.75億美元。

外資在台股延續偏多操作，昨日加碼金額達140.8億元，為連續第五日買超，累計買超已達911億元。在外資持續加碼與資金匯入支撐下，新台幣匯價連四升。自12月以來，新台幣累計升值2.06角，升幅達0.66%。

匯銀指出，昨日早盤外資持續拋售美元，是推動新台幣升值主要因素；散戶則因美元觸及最近低點而積極進場買匯。出口商則相對謹慎觀望，直到匯價接近31.1元後才順勢進行拋匯操作。