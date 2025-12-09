快訊

外資匯入 台幣連四升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

市場普遍預期，本周聯準會降息幾乎已無懸念，美元指數因此走弱度跌破99關卡。新台幣兌美元匯率昨（8）日終場以31.202元收盤，升值5.6分，成交量達14.75億美元，外資持續匯入，支撐新台幣匯價連四升。

新台幣兌美元匯率昨日明顯轉強，盤中最高觸及31.098元，強升1.6角。匯銀人士分析，主要動能來自外資持續匯入推升匯價，而當新台幣升破31.1元後，出口商也跟進加入拋匯行列，使升勢獲得進一步支撐。

至於散戶端則因美元保單等固定需求，在美元匯價回落至31.1元附近時買盤湧現，進場累積美元部位。終場新台幣以31.202元收盤，升值5.6分，成交量達14.75億美元。

外資在台股延續偏多操作，昨日加碼金額達140.8億元，為連續第五日買超，累計買超已達911億元。在外資持續加碼與資金匯入支撐下，新台幣匯價連四升。自12月以來，新台幣累計升值2.06角，升幅達0.66%。

匯銀指出，昨日早盤外資持續拋售美元，是推動新台幣升值主要因素；散戶則因美元觸及最近低點而積極進場買匯。出口商則相對謹慎觀望，直到匯價接近31.1元後才順勢進行拋匯操作。

新台幣 外資 匯價

相關新聞

外資匯入 台幣連四升

市場普遍預期，本周聯準會降息幾乎已無懸念，美元指數因此走弱度跌破99關卡。新台幣兌美元匯率昨（8）日終場以31.202元...

五家金控2025年前11月賺贏去年 中信金EPS 3.76元

上市金控11月獲利陸續出爐，截至昨（8）日已有八家金控公告獲利，合計11月稅後純益210.64億元，累計前11月稅後純益...

10月壽險保費 連五月淨流入

保發中心統計，壽險業10月總保費收入1,994.08億元、保險給付金額1,977.7億元，單月保費淨流入16.38億元，...

三銀行新南向授信 大爆發

全球供應鏈重組加速，今年前十月三家民營銀行新南向授信業務大爆發。觀察國泰世華銀行、台北富邦銀行和中國信託銀行等三銀行新南...

國銀新加坡海外進擊 強攻企業理財

隨台商與跨國企業戰略布局版圖擴大，新加坡成企業跨國營運重要中繼點，各銀行也加快推動投資工具創新，國泰世華銀和北富銀今年都...

防信用卡資料外洩 卡號儲存平台Üny App下月上線

為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。

