聯邦銀、高雄銀擬進駐亞資專區

金管會推動亞資中心，今年3月全面開放銀行辦理高資產業務（俗稱財管2.0業務），各家銀行紛紛加速布局財富管理市場，以國內中型的獨立銀行來看，聯邦銀行（2838）、高雄銀行目前皆已獲准辦理高資產業務，正籌備進駐高雄資產管理專區。

據了解，聯邦銀將以全新分行服務高資產客戶；高雄銀則預計明年1月開辦高資產業務。

另外，台中銀目前已向金管會申請財管2.0；遠銀、安泰銀則預計明年向金管會提出遞件申請。

對於進駐高雄專區規劃，聯邦銀行總經理許維文指出，目前先以承租行舍方式作為新設的亞資分行，地點就選在苓雅鬧區，預計亞資分行將在12月底、明年1月初有望正式開業，除可承辦一般業務外，也包含亞資試辦業務，亞資試辦業務主要涵蓋Lombard Lending（金融資產組合融資）、保費融資、自行質借。

高雄銀行則表示，今年8月經金管會核准辦理高資產財富管理業務，積極開發企業主及高資產客戶族群，該項業務預計明年1月開辦，並籌劃進駐高雄專區試辦業務，預定申請試辦業務項目包含保單融資、保費融資、金融資產組合為擔保辦理融資及家族辦公室等相關業務，並已規劃南高雄分行原址升級為專區營業據點。

遠東商銀指出，預計明年2月向董事會提案後就會向金管會提出申請財管2.0，期盼明年6月前有機會取得財管2.0執照，接著申請進駐亞資中心高雄專區。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩也指出，遠東商銀已在2020年成立家族辦公室，透過家族辦公室的服務，逐步累積內部億元級以上高資產客戶以及累積高資產業務規模的量能，「我們其實是按照時程往前推進。」

台中銀行則表示，目前已向主管機關申請財管2.0，正等待金管會的行政程序審核；安泰銀行也指出，預計將在明年上半年向銀行局申請遞件。