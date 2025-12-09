國銀新加坡海外進擊 強攻企業理財

隨台商與跨國企業戰略布局版圖擴大，新加坡成企業跨國營運重要中繼點，各銀行也加快推動投資工具創新，國泰世華銀和北富銀今年都搶推固定收益與結構型商品等企業理財服務，協助企業在降息環境中提升資金效率，已成為海外競爭新焦點。

國泰世華銀行新加坡分行今年11月首度推出企業債券服務，成為首家在新加坡提供此項服務的台資銀行。國泰世華銀指出，新加坡分行推出該服務後，又以3到7年期的投資級美元債最受青睞，因收益率普遍高於傳統商品如美國公債與定存，同時觀察到新加坡當地企業運用閒置資金方式愈來愈多元，除傳統定存外，也積極探索保本與非保本的短期投資組合，強化資金運用效率。

國泰世華銀表示，在新加坡分行推行初期，將優先推廣給具有海外業務發展需求台灣企業，並拓展到其他希望增加投資固定收益工具的新加坡在地企業，未來也會審視評估其他合適發展的海外市場。

台北富邦銀行觀察，今年新加坡分行的授信業務主要聚焦新加坡、印度、印尼、馬來西亞和泰國等市場。