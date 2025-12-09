快訊

川普准了！ 美國放行輝達H200晶片出口到中國

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

國銀新加坡海外進擊 強攻企業理財

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

隨台商與跨國企業戰略布局版圖擴大，新加坡成企業跨國營運重要中繼點，各銀行也加快推動投資工具創新，國泰世華銀和北富銀今年都搶推固定收益與結構型商品等企業理財服務，協助企業在降息環境中提升資金效率，已成為海外競爭新焦點。

國泰世華銀行新加坡分行今年11月首度推出企業債券服務，成為首家在新加坡提供此項服務的台資銀行。國泰世華銀指出，新加坡分行推出該服務後，又以3到7年期的投資級美元債最受青睞，因收益率普遍高於傳統商品如美國公債與定存，同時觀察到新加坡當地企業運用閒置資金方式愈來愈多元，除傳統定存外，也積極探索保本與非保本的短期投資組合，強化資金運用效率。

國泰世華銀表示，在新加坡分行推行初期，將優先推廣給具有海外業務發展需求台灣企業，並拓展到其他希望增加投資固定收益工具的新加坡在地企業，未來也會審視評估其他合適發展的海外市場。

台北富邦銀行觀察，今年新加坡分行的授信業務主要聚焦新加坡、印度、印尼、馬來西亞和泰國等市場。

新加坡 馬來西亞

延伸閱讀

獨／「天國的嫁衣」立威廉驚爆罹癌二期！2次急動刀切腫瘤續命

金曲歌后曹雅雯高雄演出遇新加坡籍恐怖歌迷 跟騷多年被押進看守所

年改衝擊催出理財路 國小校長55歲退休6年滾存出財富自由

沒有富爸爸也能有錢！3星座理財高手...摩羯看長線、他只買會增值東西

相關新聞

外資匯入 台幣連四升

市場普遍預期，本周聯準會降息幾乎已無懸念，美元指數因此走弱度跌破99關卡。新台幣兌美元匯率昨（8）日終場以31.202元...

五家金控2025年前11月賺贏去年 中信金EPS 3.76元

上市金控11月獲利陸續出爐，截至昨（8）日已有八家金控公告獲利，合計11月稅後純益210.64億元，累計前11月稅後純益...

10月壽險保費 連五月淨流入

保發中心統計，壽險業10月總保費收入1,994.08億元、保險給付金額1,977.7億元，單月保費淨流入16.38億元，...

三銀行新南向授信 大爆發

全球供應鏈重組加速，今年前十月三家民營銀行新南向授信業務大爆發。觀察國泰世華銀行、台北富邦銀行和中國信託銀行等三銀行新南...

國銀新加坡海外進擊 強攻企業理財

隨台商與跨國企業戰略布局版圖擴大，新加坡成企業跨國營運重要中繼點，各銀行也加快推動投資工具創新，國泰世華銀和北富銀今年都...

防信用卡資料外洩 卡號儲存平台Üny App下月上線

為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。