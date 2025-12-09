三銀行新南向授信 大爆發

全球供應鏈重組加速，今年前十月三家民營銀行新南向授信業務大爆發。觀察國泰世華銀行、台北富邦銀行和中國信託銀行等三銀行新南向授信，前十月年增率皆達雙位數成長，最高成長八成，銀行海外策略逐漸擴大到深化在地市場，鎖定下波成長動能。

國泰世華銀的新南向授信今年截至10月底大幅成長逾八成，主要增加地區為新加坡；北富銀新南向授信也維持穩健增長，前十月累計授信金額突破新台幣1,500億元，年增19％，此波主要成長動能來自印度、澳洲和新加坡等三大市場；中信銀則指出，其東南亞地區放款呈雙位數成長，主要成長動能集中於新加坡與印度等地。

中信銀分析新南向授信成長主因，除掌握台商供應鏈轉移優勢，也積極拓展當地企業與跨境客群，跨國資金調度、稅務架構與升級投資需求，都帶動放款成長。

在新南向政策支持與供應鏈需求發展下，三銀行普遍看好東南亞後市發展。國泰世華銀觀察，東南亞地區經濟增長動能穩健，更是國泰世華銀海外布局重點市場之一。其中新加坡市場受惠其健全法治架構與政治中立等因素，持續吸引企業將其作為資金籌備、研發創新與風險管理的戰略調度中心，據經濟部投審司統計，2024年台灣對新加坡整體投資金額達58億美元，占全年對外投資總額12%，創歷年新高。

北富銀則表示，持續關注東南亞、印度及澳洲等地商機，協助企業區域發展，並持續拓展海外業務，近年在落實據點設置規劃方面，包含籌設澳洲辦事處升格為分行、設立日本東京分行、印度古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行。

中信銀表示，近年受全球地緣政治與疫情影響，客戶金融服務需求逐步多元化，持續看好東南亞市場，像是有觀察到核心客群已持續投資澳洲，且當地資料中心和航空運輸等產業都具有發展潛力，因此申請將澳洲雪梨辦事處升格為分行，另考量越南腹地狹長，以中信銀目前的胡志明分行和河內辦事處仍存有服務限制，預計今年底海防及平陽辦事處將開業，完善台商金融服務。