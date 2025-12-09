三銀行新南向授信 大爆發

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
新加坡成台資銀行新南向布局熱點。（路透）

全球供應鏈重組加速，今年前十月三家民營銀行新南向授信業務大爆發。觀察國泰世華銀行、台北富邦銀行和中國信託銀行等三銀行新南向授信，前十月年增率皆達雙位數成長，最高成長八成，銀行海外策略逐漸擴大到深化在地市場，鎖定下波成長動能。

國泰世華銀的新南向授信今年截至10月底大幅成長逾八成，主要增加地區為新加坡；北富銀新南向授信也維持穩健增長，前十月累計授信金額突破新台幣1,500億元，年增19％，此波主要成長動能來自印度、澳洲和新加坡等三大市場；中信銀則指出，其東南亞地區放款呈雙位數成長，主要成長動能集中於新加坡與印度等地。

中信銀分析新南向授信成長主因，除掌握台商供應鏈轉移優勢，也積極拓展當地企業與跨境客群，跨國資金調度、稅務架構與升級投資需求，都帶動放款成長。

在新南向政策支持與供應鏈需求發展下，三銀行普遍看好東南亞後市發展。國泰世華銀觀察，東南亞地區經濟增長動能穩健，更是國泰世華銀海外布局重點市場之一。其中新加坡市場受惠其健全法治架構與政治中立等因素，持續吸引企業將其作為資金籌備、研發創新與風險管理的戰略調度中心，據經濟部投審司統計，2024年台灣對新加坡整體投資金額達58億美元，占全年對外投資總額12%，創歷年新高。

北富銀則表示，持續關注東南亞、印度及澳洲等地商機，協助企業區域發展，並持續拓展海外業務，近年在落實據點設置規劃方面，包含籌設澳洲辦事處升格為分行、設立日本東京分行、印度古吉拉特邦金融特區（GIFT City）分行。

中信銀表示，近年受全球地緣政治與疫情影響，客戶金融服務需求逐步多元化，持續看好東南亞市場，像是有觀察到核心客群已持續投資澳洲，且當地資料中心和航空運輸等產業都具有發展潛力，因此申請將澳洲雪梨辦事處升格為分行，另考量越南腹地狹長，以中信銀目前的胡志明分行和河內辦事處仍存有服務限制，預計今年底海防及平陽辦事處將開業，完善台商金融服務。

外資匯入 台幣連四升

市場普遍預期，本周聯準會降息幾乎已無懸念，美元指數因此走弱度跌破99關卡。新台幣兌美元匯率昨（8）日終場以31.202元...

五家金控2025年前11月賺贏去年 中信金EPS 3.76元

上市金控11月獲利陸續出爐，截至昨（8）日已有八家金控公告獲利，合計11月稅後純益210.64億元，累計前11月稅後純益...

10月壽險保費 連五月淨流入

保發中心統計，壽險業10月總保費收入1,994.08億元、保險給付金額1,977.7億元，單月保費淨流入16.38億元，...

國銀新加坡海外進擊 強攻企業理財

隨台商與跨國企業戰略布局版圖擴大，新加坡成企業跨國營運重要中繼點，各銀行也加快推動投資工具創新，國泰世華銀和北富銀今年都...

防信用卡資料外洩 卡號儲存平台Üny App下月上線

為加強金融打詐，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行，據了解，聯合信用卡中心也將建立「卡號儲存平台」Üny App，只要持卡人下載App，不須再填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，避免商店留存信用卡資料外洩，導致盜刷、甚至製作偽卡的風險。

