10月壽險保費 連五月淨流入

保發中心統計，壽險業10月總保費收入1,994.08億元、保險給付金額1,977.7億元，單月保費淨流入16.38億元，已連續五個月呈現保費淨流入。

壽險業者指出，今年各公司紛紛推出高宣告利率的美元利變型保單，且投資市場熱絡，帶動投資型保單新契約保費收入雙位數成長，另一方面，與今年上半年解約潮相比，解約現象已消退許多，都是帶動保費淨流入的原因。

今年前十月壽險業累計總保費收入已達2兆1,238.5億元，大幅超過保險給付金額的2兆475.75億元，對比去年同期，今年壽險業總保費收入成長10.64％，給付額則年減8.32％，累計保費淨流入達762.75億元，對比去年同期的累計保費淨流出3,136.41億元，情況已經翻轉。

不過從單月觀察，10月總保費收入較前月減少4.78％，保險給付金額則月增5.15％，導致保費淨流入僅16.38億元，與9月的213.38億元有明顯落差。

壽險業者指出，主要是今年中有較多新商品推出，在業務員與通路合作銷售帶動下，尤其是投資型保單頗受保戶青睞，因而墊高保費收入基期。

其次，10月保費收入減少是受到續期保費些微下降影響，部分公司可能因保單繳費期滿，導致續期保費減少；至於保險給付金額則與解約金較上月增加有關，不過大致與過去走勢相當，仍屬正常範圍。

從保單銷售分析，利變型壽險是整體壽險業銷售主力，而投資型保單和分紅保單則因投資市場表現亮眼，而有穩健成長，例如，國泰人壽前十月利變型保單新契約保費成長逾70％，投資型保單也有成長逾40％；台壽今年投資型新契約保費成長率高達89%，傳統型保單新契約保費也超過市場平均成長率的23.9％，都是墊高保費收入主因。

展望後市，市場預期美國聯準會可能降息，壽險業者認為，降息環境之下，若能維持投資市場強勁，將有助於投資型和分紅保單銷售，而美元利變型保單應會受惠於降息環境，因美元宣告利率仍維持相對較高，最高普遍有4.25％至4.35％不等，對於保戶而言相對有吸引力。

此外各壽險公司通常會在12月展開業務推動策略，通常保費收入會較給付額更多，整體而言，今年剩餘時間應有機會維持保費淨流入。