壽險業預期2025年新契約保費突破兆元

壽險公會統計，今年前十月壽險業新契約保費收入達8,211.7億元、年成長26%，過去連三年未破兆情況，有望在今年出現逆轉。

隨著年底將至，壽險業者預期今年整體壽險業新契約保費有望破兆元，主要動能來自投資型、分紅保單、利變型和固定利率保單。

台灣人壽表示，依近期新契約保費收入成績推算，全年壽險業新契約保費有望達9,500億至1兆元，主要動能來自投資型、分紅、固定利率、利變型保單，其中投資市場強勢帶動投資型與分紅保單買氣，加上降息議題發酵，固定利率商品吸引長期鎖利需求，而利變型商品具備保障與增值雙效，更能貼合資產傳承需求，是推升新契約保費成長的主因。

新光人壽則認為，後疫情時代市場已連兩年正成長，推算全年新契約保費收入可望突破兆元。以合併後的新壽為例，去年新契約保費成長75%，今年前十月新契約保費仍維持44%雙位數成長，大幅領先業界平均成長率。

針對明年壽險業新契約保費收入的規模預估，台灣人壽預估將成長10%以上，看法最樂觀；新光人壽則預估成長落在5％至9％區間，主因是預期降息循環啟動、經濟動能趨於溫和，且壽險業需因應新制改革加強保障型商品布局。

至於明年預期買氣最佳商品，壽險業者普遍認為，分紅保單、投資型和利變型保單仍是市場主軸。富邦人壽指出，過往分紅實現率穩定，在超高齡社會中符合資產累積、退休規劃與傳承需求，因此仍是明年業界銷售焦點；南山人壽表示，因應接軌需求，策略上以傳統利變商品輔以投資型商品貢獻手收。