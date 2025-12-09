陽信銀2025年前11月每股稅前盈餘1.46元
陽信銀行自結11月單月稅前盈餘5.2億元，較去年同期大幅成長56%，前11月累積稅前盈餘57.76億元，較去年同期大幅成長21%，稅前每股盈餘1.46元。
截至11月底，陽信銀行總資產8,072億元、淨值567億元，分別比去年同期增加15%、24%；另逾放比0.08%、備抵呆帳覆蓋率1,434.43%，兩項比率皆優於同業平均，維持良好資產品質。
陽信銀行於11月25、26日舉辦「偏遠地區孩童圓夢計畫」公益活動，自2012年以來，已連續14年不間斷，為偏遠地區、社會資源較匱乏的孩童實現心願。今年活動走訪宜蘭縣寒溪國小、金洋國小及金岳國小，親送圓夢禮物及學習物資，為孩童帶來溫暖驚喜。
此外，為滿足客戶資產配置多元性，陽信銀行自2025年12月1日起至2026年4月30日止，推出自然人結匯外幣一年期優惠定存專案，享兌換及優利雙重優惠，美元定存優惠利率為3.88%，澳幣定存優惠利率為3.65%，可使用臨櫃、網路銀行或行動網銀等方式辦理，詳情可洽陽信銀行各分行。
