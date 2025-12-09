五家金控2025年前11月賺贏去年 中信金EPS 3.76元

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華林勁傑任珮云黃于庭／綜合報導
上市金控11月獲利陸續出爐，截至8日已有八家金控公告獲利。路透
上市金控11月獲利陸續出爐，截至昨（8）日已有八家金控公告獲利，合計11月稅後純益210.64億元，累計前11月稅後純益2,488.99億元，年增9.6%，其中，包括中信金（2891）、玉山金、永豐金、第一金、華南金前11月獲利皆已超越去年全年，每股純益（EPS）依序為3.76元、2元、1.87元、1.77元、1.75元。

玉山金昨日公告，11月稅後純益29.44億元，累計前11月稅後純益322.77億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加34.4%，每股純益為2元。今年財業務動能強勁，為獲利首度突破300億元大關。

其中，主要子公司玉山銀行累計稅後純益309.9億元，較去年同期增加36.6%；玉山證券23.35億元；玉山創投0.79億元；玉山投信1.69億元，11月依持股比例認列投資利益0.16億元，累計認列0.75億元。

永豐金昨日公告，11月稅後純益19.92億元，較上月減少17%，累計前11月稅後純益249.38億元，則續創歷史同期新高，年成長17.5%，每股純益1.87元，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，加上自10月起認列京城銀行的獲利。

其中，永豐銀行前11月累計稅後純益190.22億元，年成長14%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數成長；京城銀行10至11月稅後純益6.7億元，主要來自於利息淨收益與手續費淨收益貢獻；永豐金證券前11月稅後純益58.17億元，年成長6.5%。

第一金昨日公告，11月稅後純益21.1億元，月增23.5%，年成長39.9％，累計前11月稅後純益255.16億元，年增5.8%，每股純益為1.77元。

其中，子公司第一銀行因呆帳提存減少，11月單月稅後純益提升至20.52億元，月增24％，年成長31.7％，與前月相比，淨利收及淨手收表現相當，金融商品獲利則因SWAP收益減少而下滑，累計前11月稅後純益242.58億元，年增7.1%。

從八家金控前11月稅後純益表現來看，中信金、玉山金、永豐金、第一金、華南金前11月獲利皆已超越去年全年。

