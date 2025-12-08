獨／防止信用卡號外洩 聯卡中心將推出「卡號儲存平台」

據透露，除了財金公司已建置「灰名單」平台和跨行提供匯款高風險名單給銀行來打詐，聯合信用卡中心也即將推出打詐新武器建立「卡號儲存平台」，該平台名為Üny App，只要卡戶下載該App，將不用再向特店填寫線上或紙本的「信用卡授權單」，而是填寫在聯卡的Üny App，由聯卡提供加密的一組代號給店家完成刷卡交易。

包括旅行社、郵購、電視購物、電話訂購、捐款機構等，不論是否有實體店面，大部分仍需要填寫「刷卡授權單」來完成刷卡交易，但據了解，很多卡號資料外洩，事實上與商店未妥善保存這些卡號都有密切關係，因此聯卡中心推出的Üny App，就是為了解決上述的問題，避免商店留存信用卡資料而產生的資料外洩，讓歹徒因為取得資料而盜刷、甚至製作偽卡的風險。

聯卡中心預計在明年1月正式上線Üny App，對此聯卡中心方面也證實即將正式推出Üny App，並且認為該線上刷卡方式的推出，可彌目前一般商店未支援身分驗證而使交易風險提高，以及持卡人無法即時了解付款的處理進度的問題。

在聯卡中心正式推出Üny App之後，若商店搭配使用聯卡的Üny App，則未來持卡人透過Üny App來接收付款通知，然後在Üny App輸入信用卡的卡號等資料，而商店則完全不會接觸消費者的卡號。聯卡中心指出，優點在於取代傳統直接向商家填寫的紙本（包括網路上填寫）的信用卡授權單，使商家或其員工完全看不到卡號資料，也降低外洩風險；而且聯卡的Üny App還能進一步的系統化追蹤訂單進度，提升商店與持卡人溝通效率。

Üny App還有另一種重要功能，就是可以協助中小型的連鎖店主，透過Üny App來收納電子優惠券，進而經營更多的會員。Üny App可同時收納多個商家的電子優惠券，作法為持卡人在Üny App綁定信用卡，而且必須經3D驗證之後，持卡人可同時參加 多家商店優惠活動，每個優惠的使用期限等資訊隨查隨用，向不同的商家，只要出示Üny App電子優惠券就能核銷，而且持卡人無須再保留各種商家不同的紙本優惠券，此外，由於Üny App有支援FIDO身分驗證，在卡戶的身份確認上也更便利並降低風險。