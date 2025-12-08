快訊

安聯人壽總經理：將推出指數型商品及分紅保單

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
安聯人壽8日宣布攜手台灣之光花式滑冰選手李宇翔（右）擔任2026米蘭冬奧代言人，並以「一路精彩　安聯同行（Step Into Life）」為概念推出全新的品牌形象廣告。安聯人壽／提供
安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）今日表示，明年目標為初年度保費及投資型保費均有10%以上成長，另外，主管機關對指數型商品慢慢開放，屆時安聯也會銷售指數連結型年金及萬能壽險，集團在其他市場對指數型商品有豐富經驗。同時預計下半年推出分紅保單，商品多元化為策略重點之一。

2026年米蘭－科爾蒂納冬季奧運倒數計時，台灣投資型保險領導品牌安聯人壽8日宣布攜手台灣之光花式滑冰選手李宇翔，擔任2026米蘭冬奧代言人，並以「一路精彩　安聯同行（Step Into Life）」為概念推出全新的品牌形象廣告。羅偉睿說，「我們非常榮幸邀請到台灣近30年來第一位取得冬奧花式滑冰資格的選手李宇翔擔任本次代言人。台灣位處於熱帶地區，冰上訓練資源有限，但李宇翔仍在刻苦環境中，以清晰目標、穩定紀律，一步步累積，最終取得台灣代表前進冬奧的舞台，這份堅毅精神契合了安聯人壽一路精彩 安聯同行理念，我們深信願意踏出下一步的人們都值得被喝采，並成為運動員可靠的後盾，無論何時安聯人壽皆陪伴左右。」

羅偉睿會後受訪時對於業務目標提到，希望除投資型之外拓展其他商品布局，本土壽險已經推出分紅保單，但他認為安聯這時加入市場不會太晚，市場仍有很多變動和成長空間，看到台灣保險市場成長主要來自分紅保單。

明年保險業將正式接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號）和ICS（新一代清償能力制度），羅偉睿強調安聯完全準備好了，且不須採用金管會推出的過渡措施，樂見台灣導入IFRS 17及ICS的發展，至於今年度能否發放現金股利尚需等待主管機關核准。

被問到近年壽險業併購案議題，羅偉睿指出，主動或被動增長對公司皆屬好事，會持續觀望市場機會，台灣對於安聯集團是重要市場，亦為安聯在亞太地區最大市場，將持續深耕台灣。4月台幣匯率大幅波動時很多本土同業受影響，但安聯沒有影響，因為有進行避險。

安聯集團為奧林匹克及帕拉林匹克運動會的全球合作夥伴，迎接2026年冬季奧運，安聯人壽推出「一日花滑運動員免費體驗」活動，即日起至2026年1月16日開放報名，邀請一般大眾、安聯保戶、安聯業務員一起在2026年1月31日前往極光冰場體驗冰上運動，完成三大闖關任務即可獲得一次抽獎機會，更有機會抽中「米蘭雙人來回機票一名」（市價約7萬元）以及2026年米蘭冬奧獨家主題紀念品。

