比特幣重新站回9.2萬美元 專家提醒有這風險

本周即將迎來美國聯準會的12月FOMC會議，比特幣重新站回9.2萬美元之上。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻分析，雖然市場普遍認為與聯準會12月降息預期有關，但實際推動價格急漲的原因更複雜，有過度解讀的狀態，加上槓桿部位的連鎖平倉，導致比特幣在短時間內呈現「急跌後又急拉」的劇烈波動，顯示短線價格的起伏更多是流動性與槓桿資金博弈的結果。

彭云嫻指出，美國CPI數據增幅放緩，理論上會降低通膨壓力，市場因而推升降息預期，形成整體流動性改善的宏觀情緒，為比特幣反彈提供背景支撐。然而，這次公布的數據實為10月份數據，由於美國政府停擺而延遲發布，無法全面反映當前經濟狀況。

過去一周，比特幣在8.8萬美元附近累積了大量空頭槓桿部位，當市場情緒因降息預期回暖、價格小幅回升時，就已經讓這些空單處於風險邊緣。一旦突破關鍵價位，空頭的自動回補機制會瞬間啟動，形成逼空效應，空方必須在市場上買回比特幣才能平倉，反而成為推高價格的力量。這波由清算帶動的短線上衝，使得價格在極短時間內跳升至9.1萬美元附近，而這種線型的急拉明顯不是靠自然買盤推上去，而是典型的槓桿清算行情。

技術面也強化了這個效果。彭云嫻表示，8.7萬～8.8萬美元一帶是過去幾周的密集成交區，同時是空頭最重的壓力帶。當價格重新站上這個區間，就等同踩到連環引線，帶動空方部位一層層被清算，才會出現直線式反彈。這是一種市場結構帶來的上漲，而非基本面改善。由於這個區域的籌碼過於擁擠，稍有上攻就會造成更大的連鎖反應。

此外，本周是「超級央行周」，市場普遍預期多國央行會在12月給出更清晰的政策方向，加密貨幣作為最前線的流動性市場，往往會提前反應。部分資金選擇在會議前重新建立部位，也推動了反彈行情的延續，但目前整體資金流仍屬於存量博弈，ETF並沒有出現明顯淨流入，因此這波反彈缺乏長線買盤的支撐。

彭云嫻提醒，總結來說，比特幣重返9萬美元，降息預期提供情緒支撐，但真正的推升動能是空頭被迫平倉所形成的短線急拉，而不是機構或長線資金的大量回流。市場結構暫時偏多，但若沒有新增資金持續進場，這類由逼空推動的反彈仍需要謹慎看待。