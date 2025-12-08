快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
明年投資展望，中信銀看好AI持續升溫。圖／中信金控提供
明年投資展望，中信銀看好AI持續升溫。圖／中信金控提供

對2026年的投資展望，中信銀看好AI持續升溫。對此中信銀看好在AI算力軍備競賽之下，不但企業資本支出維持高速成長，且電力與儲能產能仍緊張，且AI應用持續擴散也有望帶動製造業擴張節奏加快。

中信銀回顧，2025年市場主要由於川普關稅前景未明壓抑風險偏好，市場情緒受美國聯邦準備理事會降息節奏牽動，配合AI產業鏈交叉投資、美中關稅延長談判等利多，股、債市出現利基，市場波動與資金流動加快，而2026年市場將由政策帶動全球需求修復、製造業再擴張與AI投資延續等三大主軸推動。

中信銀也分析，明年的年初仍有可能因降息效果尚未完全反映，就業市場持續溫和放緩、製造業重返擴張仍需時間，以及川普政府亦可能因關稅判決祭出反制措施，使政策與貿易不確定性再度升高，但隨時間推移，寬鬆政策效應逐步發酵，通膨趨穩為各國財政擴張創造有利條件。因此中信銀認為，主要經濟體雙寬鬆政策效應明年會逐步浮現，民間信貸需求有望回溫，在低庫存環境下，製造業景氣再擴張的契機形成。

中信銀預估，2026年在全球經濟將維持溫和成長格局股債行情可望延續，值得注意的是，美國總統川普「美國再造」戰略正強化能源礦業、AI半導體等關鍵資源與技術的掌握，並透過系統性布局鞏固貨幣、軍事與資本市場的戰略優勢。

中信銀看好，國家戰略配合雙政策支持、製造周期改善與AI技術領先的共同助力下，2026年股市建議以美國為核心，而歐洲、日本在受惠財政擴張政策與低關稅環境的支持，亦可作為美國和中國大陸外相對安全的第三市場與製造樞紐，同樣具備成長潛力，新興市場則聚焦AI產業競爭力突出的臺灣、韓國及承接中國大陸製造能力的印度、東協，和擁有關鍵資源的巴西、澳洲等。

