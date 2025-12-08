展望明年股債匯 中信銀推薦高評級中短期債券和新興貨幣

中國信託銀行今日發布2026年投資展望指出，全球經濟有望在政策支持下需求復甦、製造業景氣再擴張與AI投資熱潮等三大動能驅使下，將持續溫和成長格局，股債行情可望延續，建議採「成長核心、多元配置」投資心法，成長以AI應用與受惠國家戰略標的為主要股市配置，分散股票投資題材，債市看好高品質債券或中短天期債券，匯市則留意高息成熟或新興貨幣，多方布局以掌握成長契機、維持投資組合穩健性。

中信銀認為，整體而言，2026年投資前景在政策支持與AI投資主軸延續下仍保持良好，除順應擴張浪潮捕捉製造業再復甦與全球需求修復的趨勢之虞外，針對AI泡沫、國際政治不穩定及政府債務可持續性疑慮擴大等市場三大擔憂，可透過適度分散投資題材、運用新避險產品應對。

對於股債投資，中信銀建議，股市可選擇包含AI應用與受惠國家戰略標的，以分散股票投資題材，債市則配置高品質債券或中短天期債券建立穩定收益基礎；此外，可增加貴金屬、私募基金等其他類避險資產，掌握成長契機且維持投資組合穩健性，抵禦風險以維護資產淨值韌性。

中信銀對債市也進而分析，高殖利率優勢仍在，加上預期2026年聯準會降息三碼，美國投資級債需求有望維持，配合製造業景氣擴張，也看好新興非投資級債與新興主權債等風險調整後報酬較高的債種。匯市則隨寬鬆政策提振成長，美元動能將隨利率溫和放緩而走弱，對此中信銀建議，可留意高息成熟貨幣及可能受政策扭轉帶動的新興貨幣。