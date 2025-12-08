台股站上28300點 新台幣盤中狂漲1.6角收31.202元

快訊

中央社／ 台北8日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
市場押注美國聯準會本週降息，資金行情提前啟動，美股領漲之下，台灣股匯市今天跟著強勢攻高，台股站上28300點，新台幣盤中強漲1.6角，而後漲幅收斂，收盤收在31.202元，升5.6分，仍創3週來新高，台北及元太外匯市場總成交金額14.75億美元。

美國5日公布的9月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增率略低於預期，由於這是聯準會關注的通膨指標，投資人解讀通膨可控，為聯準會降息策略提供支持，金融市場正面表態。美股主要指數齊步走揚，標普更逼近歷史高點。

金融市場提前反映降息題材，激勵台灣上演股匯雙漲。台股今天開高走高，權值股與記憶體族群點火上攻，終場收在最高28303.78點，上漲322.89點，站上28300點，三大法人同步買超，外資及陸資買超140.87億元。

新台幣兌美元今天以31.26元開盤後，旋即啟動升勢，接連突破31.2、31.1元價位，最高升抵31.098元，強漲1.6角，午後美元買盤湧現，升幅略微收斂，終場收在31.202元，仍創11月中旬以來高點。

外匯交易員指出，今年下半年以來，新台幣走勢多由資金面主導，先前外資持續提款台股並匯出，導致匯價跌跌不休，如今風向改變，聯準會降息題材發酵，美元指數疲軟，帶動亞幣展開反彈，而熱錢持續湧入、台股攻上28000點，利多條件齊聚，進而啟動新台幣升值引擎。

外匯交易員認為，如果聯準會會議結論及聲明沒有出現意外，市場樂觀情緒得以延續，隨著台股繼續挑戰高點，引領外資匯入，而出口商眼見升值態勢啟動，料將跟著進場拋匯，新台幣有機會攻向31元整數大關。

新台幣 外匯市場 美國聯準會

豪宅總價王出爐！買家8.4億元霸氣買兩層 亞軍4.2億元現金支付超狂

今年房市交易冷清，不過財力雄厚的高資產族布局豪宅仍不手軟！台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄網資料，發現今年豪宅總價交易排...

台銀馬年金鑽條塊開賣 入手價逾16萬元

明年是馬年，台銀今天發行「台銀金鑽條塊馬年生肖版」，重量1台兩（37.5公克），根據台銀黃金牌價資料，金鑽條塊生肖版每1...

比特幣重新站回9.2萬美元 專家提醒有這風險

本周即將迎來美國聯準會的12月FOMC會議，比特幣重新站回9.2萬美元之上。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云...

明年投資展望 中信銀看好AI持續升溫

對2026年的投資展望，中信銀看好AI持續升溫。對此中信銀看好在AI算力軍備競賽之下，不但企業資本支出維持高速成長，且電...

展望明年股債匯 中信銀推薦高評級中短期債券和新興貨幣

中國信託銀行今日發布2026年投資展望指出，全球經濟有望在政策支持下需求復甦、製造業景氣再擴張與AI投資熱潮等三大動能驅...

