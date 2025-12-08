快訊

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

徐巧芯大姑80萬元辦保、戴電子腳鐶獲釋 杜秉澄覓保無著

台企銀研發「天眼識詐模型」啟用 強化 AI 科技防詐

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

詐騙手法不斷翻新，台灣企銀（2834）積極響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」政策，自主研發「天眼識詐模型」，結合人工智慧（AI）與深度學習技術，以科技力量強化防詐機制，異常帳戶偵測率達七成，全面升級防詐效率，守護民眾資產安全。

台灣企銀表示，「天眼識詐模型」運用機器學習技術，分析帳戶交易頻率、金流特徵及行為模式，當系統偵測到異常情況即時發出警示，協助行員進行關懷提問與風險控管，可大幅減少警示帳戶發生，有效降低金融犯罪機會，上線僅僅月餘，當月新增警示帳戶數量已較去年同期減少近23%。

為全面推動防詐措施，台灣企銀2025年度大幅提高防詐經費預算編列，涵蓋科技阻詐模型及線上防詐警示系統建置、警政署API介接平台建置，及民眾防詐宣導活動、內部教育訓練等多項措施。截至2025年11月底，台灣企銀成功攔阻詐騙金額約新台幣1.5億元，較前一年1.07億元成長約40%；新增警示帳戶數與同期相較減幅達35%，顯示AI偵測準確度明顯提升。

為快速有效攔阻詐騙金流，台灣企銀今年分別與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」及內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，加速雙方資訊互通、從源頭防範詐騙。同時攜手電信業者等單位，推出全台首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，即時偵測用戶觸及SIM卡高風險行為時，自動啟動多段驗證流程，提升詐騙攔阻的準確率與防禦能力。

未來台灣企銀將持續優化「天眼識詐模型」演算法準確率與警示反應速度，並強化與檢警調單位及金融同業資料共享合作，完善跨機構防詐聯防機制，落實「科技防詐、全民識詐」目標，打造更安全、可靠的金融環境。

詐騙 台灣企銀 科技

延伸閱讀

遭匯款2筆100元列警示帳戶 生技公司無辜被波及險倒閉

上士出租蝦皮帳號涉洗錢 連江地檢追出60名現役軍人

櫃買防詐金句徵選 前20名有獎

攜程與柬埔寨合作 中國網友憂個資外洩 急銷帳號防詐

相關新聞

幣安搶頭香 成阿布達比國際金融中心首家全球牌照的加密貨幣交易所

全球交易量與用戶數最大的加密貨幣交易所幣安今日宣布取得一項具有里程碑意義的監管成就，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的國際金...

安達產險攜手中華航空 首創台灣旅客線上多人投保服務

安達產險宣布與中華航空（2610）達成策略性合作夥伴關係，透過無縫接軌的數位體驗，為旅客及其家人提供更便捷的旅遊保險服務...

兆豐銀行「行動投保」滲透率連兩年破五成 推動綠色金融

兆豐銀行致力推動數位金融，提升同仁作業效率與優化客戶數位體驗，行動投保作為推廣重點，滲透率已連續兩年突破五成，今年度投保...

台新證券線上投資平台 便捷交易流程掌握全球布局契機

市場對於美國聯準會降息預期心理升溫，驅動資金湧入股債市場，讓海外債及美股成為近期市場熱議焦點。為了滿足投資人需求，台新證...

臺銀金鑽條塊馬年生肖版開賣了 限量5,000條

臺灣銀行委託中央造幣廠鑄造臺銀金鑽條塊馬年生肖版於12月8日開賣。金條正面標示該行及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量（...

幣安再拋震撼彈 創首家在阿布達比國際金融中心取得全球牌照的交易所

全球交易量與用戶數最大的加密貨幣交易所幣安8日宣布，幣安的全球平台Binance.com已在其完備監理框架下，取得阿拉伯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。