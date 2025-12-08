台企銀研發「天眼識詐模型」啟用 強化 AI 科技防詐

詐騙手法不斷翻新，台灣企銀（2834）積極響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」政策，自主研發「天眼識詐模型」，結合人工智慧（AI）與深度學習技術，以科技力量強化防詐機制，異常帳戶偵測率達七成，全面升級防詐效率，守護民眾資產安全。

台灣企銀表示，「天眼識詐模型」運用機器學習技術，分析帳戶交易頻率、金流特徵及行為模式，當系統偵測到異常情況即時發出警示，協助行員進行關懷提問與風險控管，可大幅減少警示帳戶發生，有效降低金融犯罪機會，上線僅僅月餘，當月新增警示帳戶數量已較去年同期減少近23%。

為全面推動防詐措施，台灣企銀2025年度大幅提高防詐經費預算編列，涵蓋科技阻詐模型及線上防詐警示系統建置、警政署API介接平台建置，及民眾防詐宣導活動、內部教育訓練等多項措施。截至2025年11月底，台灣企銀成功攔阻詐騙金額約新台幣1.5億元，較前一年1.07億元成長約40%；新增警示帳戶數與同期相較減幅達35%，顯示AI偵測準確度明顯提升。

為快速有效攔阻詐騙金流，台灣企銀今年分別與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」及內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，加速雙方資訊互通、從源頭防範詐騙。同時攜手電信業者等單位，推出全台首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，即時偵測用戶觸及SIM卡高風險行為時，自動啟動多段驗證流程，提升詐騙攔阻的準確率與防禦能力。

未來台灣企銀將持續優化「天眼識詐模型」演算法準確率與警示反應速度，並強化與檢警調單位及金融同業資料共享合作，完善跨機構防詐聯防機制，落實「科技防詐、全民識詐」目標，打造更安全、可靠的金融環境。