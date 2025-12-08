高捷聯開案推進 合庫銀行主辦大東智捷40億元聯貸完成簽約

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行董事長林衍茂（左二）代表授信銀行團與國城集團總裁洪平森（右三）、國城建設董事長蔡麗環（左三）及高興昌鋼鐵董事長呂泰榮（右一）共同完成聯合授信案簽約。圖／合庫銀行提供
合作金庫商業銀行統籌主辦大東智捷公司40億元聯貸案，在獲得金融同業支持及踴躍參貸之下，超額認購1.5倍，並於8日假高雄漢來大飯店舉行聯合授信簽約典禮，由合作金庫商業銀行董事長林衍茂代表授信銀行團與國城集團總裁洪平森、國城建設董事長蔡麗環及高興昌鋼鐵董事長呂泰榮共同完成聯貸合約簽署。

「高雄市大眾捷運系統橘線O13站土地開發案」係高雄市政府為打造城市新三環，結合軌道經濟及藝文產業，由國城建設及高興昌鋼鐵合組聯盟取得最優申請人，共同出資成立大東智捷股份有限公司，並由洪士庭擔任董事長，本開發案基地面積約3,602.47坪，將採分期方式開發，基地步行範圍內鄰近醫院、學校及體育館等公共設施，生活機能完善。國城建設在高雄深耕超過40年，取得嘉義、台南到高雄的指標性公辦都更案及捷運聯開案，表現亮眼，大力支持各縣市政府的地方建設。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，今年前三季聯貸市場排名帳簿管理行名列第二，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。合庫銀行秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」策略，提供聯貸及跨境融資等全方位金融服務方案，全力協助企業強化國際競爭力，並在當地建立穩健的金融基礎，發揮金融正向力量。

董事長 合作金庫商業銀行 市場

