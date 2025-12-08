幣安搶頭香 成阿布達比國際金融中心首家全球牌照的加密貨幣交易所

全球交易量與用戶數最大的加密貨幣交易所幣安今日宣布取得一項具有里程碑意義的監管成就，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的國際金融中心（ADGM）金融服務監管局（FSRA）已在其完備監理框架下，正式授權幣安的全球平台Binance.com營運許可。

這項全球首例的監管核准是幣安致力打造全球最值得信賴、最合規的數位資產生態系統的重要一步。由ADGM的FSRA 核發的牌照，為幣安帶來可信度，並在阿聯酋之外，實現多個市場的無縫准入，鞏固幣安在數位金融監管進程中的領導地位。

這項對幣安的全球平台Binance.com完整的監管核准，涵蓋了三家獨立在ADGM內營運的受監管實體。這三家實體（交易所、清算機構及經紀自營商）各自擁有不同的監管權限，在依循ADGM受國際認可的頂尖監管框架下，開展特定的金融服務業務。

Nest Services Limited（即將更名為「Nest Exchange Limited」）已獲核准為「公認投資交易所」（Recognised Investment Exchange, RIE），並獲准經營多邊交易設施（Multilateral Trading Facility）。該實體負責所有「場內交易（on-exchange）」活動，包括現貨及衍生性金融商品交易。

Nest Clearing and Custody Limited已獲批為「公認清算機構」（Recognised Clearing House, RCH），並額外獲准提供託管與集中保管機構（CSD）。該實體將負責數位資產的清算、結算及安全保管，確保營運韌性與資產安全。

BCI Limited（即將更名為「Nest Trading Limited」）已獲批為經紀自營商（Broker-Dealer），並取得投資買賣、投資交易安排、資產管理、託管安排及貨幣服務相關許可。該實體將負責幣安的「場外」業務，包括場外交易（OTC）、資產轉換服務，以及其他以原則為基礎的活動。

幣安共同執行長鄧偉政（Richard Teng） 表示，透過 ADGM 備受尊重的監理框架取得監管地位，反映出我們對合規、透明與用戶保護的深切承諾。ADGM 是全球最具聲望的金融監管機構之一，而在其業界頂尖的框架下取得 FSRA 牌照，代表幣安在合規、治理、風險管理與消費者保護方面均達到最高的國際標準。

他指出，這項許可提供了監管明確性與合法性，使幣安能夠從 ADGM 支援其全球營運。儘管我們的全球業務仍採分散式運作，充分運用全球人才與創新能力，但這項監管基礎讓用戶得以安心，因為幣安的營運遵循了全球公認的頂尖標準監管框架。我們感謝 FSRA 的前瞻性監管方式，在保障用戶的同時，也促進創新發展。

阿布達比國際金融中心（ADGM）主席Ahmed Jasim Al Zaabi表示，非常歡迎幣安加入ADGM。他們的到來彰顯了阿布達比作為國際領先的創新、永續成長和未來金融中心的地位。我們期待他們能充分運用ADGM 前瞻性的監管框架與充滿活力的生態系統，為全球金融體系的創新、包容性與未來發展貢獻力量。