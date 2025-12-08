購屋成本再墊高！第3季房貸利率創金融海嘯後新高 房貸成數寫21季低點

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據聯徵中心資料顯示，今年第3季新增房貸的貸款利率2.44%，創金融海嘯後的新高，反映央行第七波管制與銀行自主管理，再加上之前央行連續性升息，房貸利率走高，民眾的購屋資金成本增加；而房貸成數中位數則是77.37%，寫下近21季的低點。信義房屋提供
據聯徵中心資料顯示，今年第3季新增房貸件數剩下3.77萬件，年減幅度達38%，不過同時間新增房貸的貸款利率2.44%卻創金融海嘯後的新高，反映央行第七波管制與銀行自主管理，再加上之前央行連續性升息，房貸利率走高，民眾的購屋資金成本增加，房貸成數中位數則是77.37%，寫下近21季的低點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去央行總裁就曾經提醒過利率不會永遠這麼低，經歷連續升息與政策房貸管控後，一般民眾的房貸也升到2.2%左右，新買房子的一般房貸利率現在也約2.5%起跳，反映在聯徵中心上也看到房貸利率的攀升，顯示持有不動產的資金成本增加。

曾敬德表示，經歷連續性升息過後，早些時間購屋的屋主，當前房貸利率普遍接近2.2%，倘若手上有突然多出來的資金或獎金，可以考慮先償還部分本金，也省下一些利息支出，現在提前償還會比三年前利率還在1字頭的時候划算。

房貸 升息 央行

