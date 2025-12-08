永續發展績效卓越 兆豐金控二度榮獲「國家永續發展獎」肯定

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐金控榮獲2025年「國家永續發展獎」，8日行政院副院長鄭麗君出席頒獎，並由兆豐金控董事長董瑞斌代表受獎。圖／兆豐金控
兆豐金控（2886）積極投入永續發展，實踐台灣永續發展目標、落實2050淨零排放目標，獲國家級肯定！第二度榮獲行政院國家永續發展委員會頒發「國家永續發展獎」，為今年國內唯一獲獎的金控業者，並於8日由董瑞斌董事長親自出席領獎。

「國家永續發展獎」由行政院國家永續發展委員會主辦，今年已邁入第21屆，共有147個機關團體踴躍報名，評選內容包括實踐台灣永續發展目標、落實2050淨零排放目標、具備充足之支持性措施、成果深具典範意義等，透過書面審查初選、複選及決選會議等三個階段，依類別遴選表揚推動永續發展績效卓越單位。

董瑞斌董事長指出，兆豐金融集團力挺政府淨零排放政策，致力於提供風電及綠能業者最優質的融資服務，身為台灣離岸風電領域公股銀行的領頭羊，積極主辦或共同主辦離岸風電聯貸案，目前兆豐銀行對離岸風電相關產業融資餘額已超過百億元；此外，亦統籌主辦太陽能、儲能等ESG聯貸案，持續透過核心本業投融資業務來支持淨零轉型及綠能產業發展。

為防阻金融詐騙，兆豐金融集團領先同業推出各項創新打詐作為，例如首家「停止非實名制社群廣告」金融業者、更創業界首例推出「台幣臨櫃T+2延後交易猶豫期」服務，減少客戶因衝動匯款造成的財產損失。2025年兆豐銀行與兆豐證券已辦理超過千場防詐宣導活動，截至6月底止，成功攔阻詐騙案171件，阻詐金額約新臺幣2.45億元，致力守護民眾財產安全。

兆豐金融集團長期關注國際氣候變遷議題、推動環境永續發展，2024年起集團主要總部大樓使用60%以上綠電，並承諾於2030年國內自有營運據點100%使用再生能源；每年辦理環境教育與生態保育志工活動，2025年進行陽明山赤腹游蛇棲地復育、壽山國家公園移除外來入侵植物、台江國家公園淨灘等行動，並舉辦「守護螃蟹日」公益活動，放流1.2萬隻抱卵母蟹、孕育480億顆蟹卵，以實際行動守護台灣寶島山林與海岸線的生態。

兆豐金融集團透過員工敬業度調查、人權盡職調查及勞資會議等，勞資雙方攜手共創幸福企業；透過辦理多元教育訓練課程及提供專業證照補助，鼓勵金融業從業人員考取「永續金融證照」，2025年集團已有超過3,000名同仁取得永續基礎及進階證照；推動性別平權，提供優於法令之員工福利，包括生育補助、產假、陪產檢及陪產假、結婚補助及結婚假等，更連續11年獲選納入「臺灣就業99指數」及「臺灣高薪100指數」成分股。

淨零轉型不僅是全球共同面對的挑戰，更是產業創新升級與重塑競爭力的重要契機，金融業的角色已超越資金提供者，更是推動產業轉型的關鍵夥伴，兆豐金控身為金管會「永續金融先行者聯盟」成員，並擔任「金融業淨零推動工作平台-跨部門諮詢工作群」召集人，積極扮演政府機關、產業及同業的溝通橋樑，引導金融業資金投入永續經濟活動，未來也將會持續發揮金融業的影響力，對國家「2050淨零排放」目標做出實質貢獻。

