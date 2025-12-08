調查：6成以上投資人 看好未來3年科技業最具吸引力

AI浪潮席捲全球，根據PwC資誠最新調查，61%的投資人認為未來3年科技業將吸引最多投資，遠超過其他產業；對於全球經濟展望，65%的投資人認為將持平，僅28%預期未來1年全球經濟成長超過2%。

PwC資誠今天發布「2025全球投資人調查報告」（2025 Global Investor Survey），調查中對於未來3年最具投資吸引力的產業，61%的投資人相信科技業的吸引力最高，資產與財富管理業以25%位居第2，電力與公用事業以24%排名第3，銀行與資本市場以19%排名第4。

根據調查，隨著科技持續進步，投資人也希望所投資的企業跟上腳步，92%投資人呼籲企業增加資金於科技轉型；過去1年，投資人觀察到投資的企業中，AI帶來的效益主要包括生產力提升（86%）、獲利改善（71%）及營收成長（66%）。

同時，超過3/4的投資人表示，若企業推動全方位AI轉型，投資人至少會適度增加投資；然而僅37%認為企業對AI策略與政策有足夠的揭露，希望獲得更多透明資訊，以支持其投資決策。

資誠聯合會計師事務所市場長林一帆表示，投資人開始看到AI帶來的營運與財務效益，雖然投資人理解AI回報需要前期的資本投入，但他們期望的是紀律，包括具決策價值的指標、可信的治理，也期望看到AI能安全且可重複地重塑成本曲線、生產力與營收的證據。

對於全球經濟成長展望，PwC資誠指出，僅28%預期未來1年全球經濟成長將有中度至明顯的改善；投資人對全球經濟成長看法較為保守，部分原因是對風險評估的結果所致，55%認為所投資的企業面臨高度或極端的網路風險，53%認為科技帶來顛覆的風險同樣嚴重，而通膨（44%）、總體經濟波動（43%）、地緣政治衝突（42%）也影響市場情緒。

安永今天也發布「安永CEO展望脈動調查」，高達72%受訪CEO將「在地化、區域化」列為長期策略方向。此外，有52%受訪CEO計畫未來1年加碼投資以加速轉型；48%打算推動併購；對策略聯盟與合資的興趣攀升至73%。

PwC「2025全球投資人調查報告」調查時間為2025年9月1日至10月6日，涵蓋26個國家及地區、1074名投資專業人士，超過半數受訪者所在組織管理資產規模超過500億美元。

「安永CEO展望脈動調查」調查時間為2025年8月，以信心指數衡量全球大企業共1200名執行長對總體經濟環境和公司績效展望的看法，受訪地區為美國、加拿大、中國、日本等21個國家，涵蓋消費者與健康、金融服務、工業與能源、基礎設施、科技媒體和電信等5個產業。