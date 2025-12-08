豪宅總價王出爐！買家8.4億元霸氣買兩層 亞軍4.2億元現金支付超狂

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄網資料，發現今年豪宅總價交易排行，前五名集中在蛋黃區兩大豪宅，總金額最高的是信義計畫區今年六月出售的「皇翔御琚」一筆建商自家關係人交易，以8.4億買下1、2樓雙樓層戶共376坪，超霸氣！其次也是「皇翔御琚」以4.2億元、現金支付購入。台灣房屋集團趨勢中心提供
今年房市交易冷清，不過財力雄厚的高資產族布局豪宅仍不手軟！台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄網資料，發現今年豪宅總價交易排行，前五名集中在蛋黃區兩大豪宅，總金額最高的是信義計畫區今年六月出售的「皇翔御琚」一筆建商自家關係人交易，以8.4億元買下1、2樓雙樓層戶共376坪，超霸氣！其次也是「皇翔御琚」以4.2億元、現金支付購入。

第三到五名皆為大安森林公園景觀宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，第六到十名的社區還有「元大文華」「Diamond Towers台北之星」等知名豪宅。

進一步觀察，前十名的交易中，有四筆都是採無貸款交易，也就是現金支付購屋全款，以今年最高的無貸款交易， 則是總價排名第二「皇翔御琚」的4.2億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這些所謂的無貸款交易，不見得都是領現支付，當中不乏海內外帳戶匯款，不過若把4.2億元換作千元鈔票堆疊起來，厚度超過42公尺，以一般住宅大樓一層約3公尺高計算，鈔票高度比14層樓還高！

第一建經研究中心副理張菱育分析，對於資產雄厚的富豪而言，豪宅往往視資產配置的一部分，以無貸款的方式購置，主要是為了財務管理。豪宅不僅是居住空間，更是對抗通膨、分散資產風險的優質標的；富豪將現金轉換為具有稀有性的頂級不動產，鎖定蛋黃區的精華地段和指標性建案，目的是透過長期持有來達到資產保值與增值的目標。

此外，張菱育指出，以現金購屋在高價不動產交易中，更具有議價優勢，當買家能一次性支付全額時，對賣方或建商來說，不僅交易確定性高、流程快速，還能省去等待銀行撥款的時間成本，讓買方有機會更取到比有貸款需求的買家更優惠的成交價，例如這次的「潤泰敦仁」交易單價低於10年前行情，雖然有產品個別因素，但現金交易，往往是促成賣方願意讓利成交的因素之一。

豪宅 皇翔

