安達產險攜手中華航空 首創台灣旅客線上多人投保服務

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
安達產險宣布與中華航空達成策略性合作夥伴關係，為旅客及其家人提供更便捷的旅遊保險服務。圖／資料照片
安達產險宣布與中華航空達成策略性合作夥伴關係，為旅客及其家人提供更便捷的旅遊保險服務。圖／資料照片

安達產險宣布與中華航空（2610）達成策略性合作夥伴關係，透過無縫接軌的數位體驗，為旅客及其家人提供更便捷的旅遊保險服務。這項合作是台灣保險市場上首創的購票同步為自己及同行家人加保之服務，旅客可於購票流程中直接勾選旅平險選項，使安達產險成為台灣第一家與航空公司合作提供整合型旅遊保險方案的保險公司。

根據觀光局官網統計，2025年上半年，國人出國旅遊累計人次較去年同期成長了10.6%，而 2024年出國總人次達到1,684萬人。此次合作將結合雙方旅遊保障與飛行安全的專業優勢， 以因應日益增加的國外旅遊需求。

透過雙方的合作，旅客於中華航空網站或App上預訂從台灣任一機場出發的航班時，可以在購票流程中輕鬆一鍵加購安達旅行綜合保險並導入投保頁面，接續於同一購買流程中完成。此項服務將即時整合並自動帶入預定行程時的個人資料與保險期間，減少手動輸入的必要，提供更順暢的使用體驗。

這項合作的投保方式也解決了台灣消費者過去投保會遇到的痛點，即需要透過線上投保系統或保經代通路為不同的被保險人個別購買旅行保險。現在，旅客可以為自己、配偶以及同航班的直系親屬（包括滿18至75歲的子女和父母）一起購買安達旅行綜合保險，無需單獨購買。

安達產險總經理曾增成表示，安達產險從40餘年前成為第一家進入台灣市場的外商保險公司，到今天與中華航空共同創下新的里程碑。這項在台灣市場上首創的購票同步加保合作，將為中華航空數百萬乘客提供全面的旅平險保障與便捷的使用體驗，顯示安達產險持續致力於為台灣消費者提供創新服務的承諾。

