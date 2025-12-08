兆豐銀行「行動投保」滲透率連兩年破五成 推動綠色金融

兆豐銀行致力推動數位金融，提升同仁作業效率與優化客戶數位體驗，行動投保作為推廣重點，滲透率已連續兩年突破五成，今年度投保案件數量亦創下新高，參考環保署產品碳足跡資訊網進行估算，截至10月份止，行動投保節省約3.3萬紙張、減少197公斤碳排放，展現綠色金融與ESG永續承諾。

行動投保為近年來保險業務數位化主流，具有保費試算、表單漏勾漏填項目檢核、電子簽名、電子表單自動產出等功能，不僅使客戶可以輕鬆快速完成投保作業，且因客戶資料皆以線上加密方式傳輸，相較於紙本作業，更可確保客戶個人資料安全保障，不因紙本遺失造成個人資料外洩，達到服務無紙化、減少資源浪費及碳排量、符合ESG等多項綠色金融政策之目標。

兆豐銀行行動投保系統自2021年上線後，透過政策推動、系統更新、設備汰舊、教育訓練等多路並進，幫助同仁走過數位轉型陣痛期，如今保險業務數位化已深植日常作業，連續兩年度滲透率逾五成，也預告行動投保迎向成熟發展階段，今年6月更進一步推出遠距投保功能，客戶不需臨櫃，透過遠端視訊也可即時完成投保程序。

兆豐銀行未來將在行動投保系統上持續精進，例如引進AI錄音、生物辨識等輔助行動投保更臻完善之周邊功能，延伸服務藍圖，期望以更多元的形式擴大應用場域，實踐數位金融、打造更便利友善的金融交易環境。