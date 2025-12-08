滙豐2025年大豐收 獲35項國內外大獎殊榮

滙豐集團作為全球最大的銀行和金融服務機構之一，深耕台灣市場逾40年，洞悉在地需求，致力將全球化的金融服務與解決方案帶進台灣，為個人及企業客戶打造完整的金融服務生態圈。2025年再創佳績，旗下滙豐(台灣)商業銀行與滙豐投信榮獲35個國內外大獎，包含來自於《歐元雜誌》、《金融亞洲雜誌》、《財資》、《天下雜誌》、《財訊》等國內外權威財經媒體肯定，於財富管理、企業金融等業務領域及人才培育皆展現滙豐致力永續成長，成為台灣領先的國際銀行之決心。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示：「台灣作為滙豐最重要的成長市場之一，憑藉集團豐沛的資源和專業，串聯全球契機，讓國際級的金融服務落地台灣，提供符合客戶需求的產品與服務，在滙豐台灣所有同仁的努力之下，不斷突破創新，獲得來自各方的高度肯定，絕對是實至名歸。」

滙豐致力於台灣打造領先的國際財富管理品牌，今年更獲得13個財管獎項肯定，包括連續六年蟬聯《財訊》財富管理大獎「外商銀行最佳財富管理獎」、連續七年榮獲《卓越雜誌》評比為「外商組最佳財富管理銀行」等；在私人銀行方面，連續兩年獲得《金融亞洲雜誌》頒發「台灣最佳外商私人銀行」大獎，共拿下包含《歐元雜誌》、《亞洲銀行與財金雜誌》、《全球私人銀行家》等多個獎項。滙豐也將持續透過領先市場的專業財管團隊，積極回應客戶需求，提供頂級的國際金融服務與財富管理解決方案。

滙豐獨特的全球佈局優勢，成為助力台灣企業開拓國際市場的最佳金融夥伴。滙豐連續八年贏得《財資》「台灣最佳基金行政管理服務獎」；在《歐元雜誌現金管理調查中囊括四項大獎，並連續兩年蟬聯《金融亞洲雜誌》「台灣最佳外商企業銀行 – 大型企業和跨國公司」獎項。隨著企業客戶的全球化布局趨勢，滙豐企業與機構銀行業務的環球貿易服務涵蓋全球85%的貿易，為客戶提供175個市場的支付服務，支援130種貨幣交易，協助客戶無縫接軌跨國佈局與資金流動，提供完整且專屬的企業金融解決方案。