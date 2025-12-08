臺銀金鑽條塊馬年生肖版開賣了 限量5,000條

臺灣銀行委託中央造幣廠鑄造臺銀金鑽條塊馬年生肖版於12月8日開賣。金條正面標示該行及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量（壹台兩37.5 g）、含金成色（Fine Gold 999.9）及條號。

主題圖案「一馬當先」描繪一匹英姿颯爽駿馬，快步奔馳於滿佈幸運草的曠野，象徵勇往直前及好運綿延不絕的祝福，更寓意得天獨厚、馬到成功。希冀新的一年能藉駿馬縱橫馳騁之勢，迎來「一馬當先、成功躍進」的嶄新篇章。背景放射狀幻彩防偽設計，在不同轉動角度下可以看到不一樣的光影色彩變化，更加襯托出主題金馬的英姿，也增添本金品的貴氣。

臺銀金鑽條塊（含生肖版）均可回售該行，流通性佳，買賣價格請參考該行全球資訊網新臺幣計價黃金牌價，生肖版均僅限量5,000條。該行表示，光彩亮澄、鑄工精美的臺銀金鑽條塊，值得收藏擁有，是投資保值與送禮的極佳選擇。