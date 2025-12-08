安永CEO展望脈動調查 7成CEO朝在地化、區域化轉型

在當前地緣政治、關稅政策與經濟不確定的情勢下，企業正重新檢視全球布局策略。根據最新「安永CEO展望脈動調查」，高達72％受訪CEO 將「在地化、區域化」列為長期策略方向，展現企業在不確定環境中追求韌性與成長的新趨勢。

調查指出，57％ 受訪CEO 預期地緣政治與經濟不確定性將持續超過一年，24％更認為將超過三年以上，但應變風險的信心正逐步提升，企業不再等待環境穩定，而是主動調整營運模式、擁抱變革。52％ 受訪CEO 計畫在未來一年加碼投資以加速轉型，48％ 打算推動併購，對策略聯盟與合資的興趣更攀升至 73％。安永財務管理諮詢服務（股）公司總經理何淑芬指出，「領導者們的韌性並不是認為將減少波動，而是他們逐漸適應不確定性且變得更加靈活，重新調整營運模式、擁抱變革，找到在全球經濟變化中蓬勃發展的新方法。」

調查發現，CEO受訪者在持續不確定性中擁抱變革和轉型。52％計畫在接下來一年內增加投資以加速投資組合轉型，39％保持與近年一致的轉型水平。至於推動轉型的關鍵目標，有41％受訪者表示是為了提升企業的財務表現。

調查指出，企業推動在地化（72％）與推動區域化（63％）作為長期的策略性轉變，以適應市場動態和客戶期望的變化，同時已推動以下三大重點策略：科技與數據（在地化41％、區域化44％）、研發（在地化40％、區域化38％）、營運與供應鏈（皆39％）。何淑芬指出：「企業將生產、採購與決策機能部署在核心市場周邊，不僅有助降低供應鏈中斷風險，透過強化組織的靈活應變能力，也能更快速回應客戶需求，把握區域市場的成長機會。」

隨著AI與數位轉型浪潮加速，69％ 受訪CEO 認為網路安全威脅正影響創新，70％ 認為區域的監管差異是數位轉型最大挑戰。即便如此，併購動能仍強，48％ 受訪CEO 預期將在未來一年內推動傳統併購交易，多達73％CEO表示計畫參與合資企業或策略聯盟，反映出企業高度關注「無機成長（Inorganic Growth）」策略。詢問未來一年內的併購策略，主要聚焦在「併購具技術或智慧財產的公司」（41％）、「透過併購拓展新市場或開創新的營收來源」（35％） 及「併購以擴張業務並提升營運」（34％）。

何淑芬表示：「在波動環境中，企業傾向採取更具敏捷性、風險更低的轉型策略。相較於傳統併購，策略聯盟與合資合作不僅整合風險較低，更能驅動創新與市場拓展，是企業重塑成長動能的重要選項。」