中信銀看明年全球景氣溫和成長 AI投資延續等3主軸

展望2026年投資前景，中信銀今天表示，明年市場將由政策帶動全球需求修復、製造業再擴張、AI投資延續等3大主軸推動，全球經濟維持溫和成長，股債行情可望延續；新興市場可聚焦AI產業競爭力突出的台灣、韓國，承接中國製造能力的印度、東協，以及擁有關鍵資源的巴西、澳洲等。

中信銀今天發布2026年投資展望新聞稿表示，2026年市場將由政策帶動全球需求修復、製造業再擴張、AI投資延續等3大主軸推動，雖然年初仍可能因降息效果尚未完全反映，就業市場持續溫和放緩、製造業重返擴張仍需時間，且川普政府亦可能因關稅判決祭出反制措施，使政策與貿易不確定性再度升高，但隨時間推移，寬鬆政策效應逐步發酵，通膨趨穩為各國財政擴張創造有利條件。

中信銀表示，主要經濟體雙寬鬆政策效應將逐步浮現，民間信貸需求有望回溫，在低庫存環境下，形成製造業景氣再擴張契機，同時，AI算力軍備競賽、企業資本支出維持高速成長，電力與儲能產能仍緊張，AI應用持續擴散也有望帶動製造業擴張節奏加快。

因此，中信銀預估，2026年全球經濟將維持溫和成長格局，股債行情可望延續，值得注意的是，美國總統川普「美國再造」戰略正強化能源礦業、AI半導體等關鍵資源與技術的掌握，並透過系統性布局鞏固貨幣、軍事與資本市場的戰略優勢，在國家戰略配合雙政策支持、製造週期改善與AI技術領先的共同助力下，股市建議以美國為核心。

中信銀表示，歐洲、日本受惠財政擴張政策與低關稅環境支持，可作為美國和中國外相對安全的第三市場與製造樞紐，同樣具備成長潛力；新興市場聚焦AI產業競爭力突出的台灣、韓國，承接中國製造能力的印度、東協，以及擁有關鍵資源的巴西、澳洲等。

債市方面，中信銀指出，高殖利率優勢仍在，加上預期2026年聯準會（Fed）降息3碼，美國投資級債需求有望維持，配合製造業景氣擴張，也看好新興非投資級債與新興主權債等風險調整後報酬較高的債種。

中信銀補充，匯市則隨寬鬆政策提振成長，美元動能將隨利率溫和放緩而走弱，可留意高息成熟貨幣及可能受政策扭轉帶動的新興貨幣。

整體而言，中信銀表示，建議採「成長核心、多元配置」投資心法，股市可選擇包含AI應用與受惠國家戰略標的，以分散股票投資題材；債市配置高品質債券或中短天期債券建立穩定收益基礎；亦可增加貴金屬、私募基金等其他類避險資產，掌握成長契機且維持投資組合穩健性，抵禦風險以維護資產淨值韌性。