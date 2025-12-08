美降息預期升溫 台新證券線上投資平台便捷交易流程

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新證券線上投資平台，提供便捷交易流程助投資人掌握全球布局契機。圖／台新證券提供
市場對於美國聯準會降息預期心理升溫，驅動資金湧入股債市場，讓海外債及美股成為近期市場熱議焦點。為了滿足投資人需求，台新證券「線上海外債券平台」、「一站式美股投資平台」兩大平台，讓投資人可透過平台輕鬆布局。

台新證券表示，海外債券擁有固定利息收益、低波動兩大優勢，在投資組合中可提供穩定現金流，對穩健型投資人而言頗具吸引力，為協助投資人布局海外債，台新證券線上海外債券平台，提供超過百檔的精選債券，單筆申購金額只要1000美元，搭配平台24小時線上委託、即時報價、公司基本面分析及配息試算等功能，讓投資人可即時調整投資配置。

在AI浪潮與年底消費旺季的推波助瀾下，帶動美股今年以來屢創新高，吸引投資人搶進布局。根據台新證券觀察，民眾投資美股常因語言介面、交易流程繁瑣、跨境匯款等因素提高投資難度。為改善投資痛點，台新證券一站式美股投資平台，簡化系統操作流程，毋需開立海外帳戶就能參與美股投資。此外，台新證券也祭出美股交易手續費均一價優惠，讓投資人「無痛」進行全球布局。

台新證券表示，年底向來是投資人盤點資產、調整部位的重要時機，投資人可針對自身需求進行資產配置，對於重視收益的投資人，建議可加碼有利息收益的海外債；若是追求資產成長者，則可鎖定美股的大型企業與科技股；如果是兼顧穩健與成長，建議可鎖定股票搭配債券以分散風險，再搭配台新證券簡單又有效率的線上投資平台，按部就班達成理財目標。

