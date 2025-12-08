集保結算所攜手南台中家扶 讓愛在冬日中綻放

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所攜手南台中家扶 讓愛在冬日中綻放。(臺灣集中保管結算所/提供)
臺灣集中保管結算所攜手南台中家扶 讓愛在冬日中綻放。(臺灣集中保管結算所/提供)

臺灣集中保管結算所配合南台中家扶中心歲末活動，12月6日在台中海灣繪本館舉辦寒冬送暖活動，集保結算所董事長林丙輝帶領同仁共同參與，除捐助家扶中心外，也推廣深度閱讀與幸福陪伴，盼為更多家庭注入關懷與希望。

林丙輝表示，閱讀是陪伴與理解的橋梁，能促進學童語言與詞彙發展，共讀更是家庭最好的互動，讓親子建立更深的連結，也是學習與創意的重要基礎。集保結算所長期推動ESG發展，重視弱勢扶助與教育公益，希望藉由深度閱讀與手作體驗，協助孩子拓展視野、培養創造力。

這次活動以「藍染體驗」及「繪本導讀」為主軸，現場氣氛溫馨熱鬧。藍染課程中，專業講師帶領孩子循序完成「入缸浸染」與「出缸氧化」的多次染色流程，並一同將藍染作品掛曬於海灣繪本館園區，隨風飄揚的藍布象徵著一起為海灣掛上風、光與色。而在繪本導讀活動中，講師以生動活潑的方式，引領孩子進入故事的世界，透過圖像、聲音與想像力，陪伴孩子探索多元情緒、理解人際關係。

集保結算所持續發揮公益能量，盼透過資源挹注與志工服務，協助地方社福服務發展，並鼓勵同仁走入社區，以實際行動傳遞溫暖，讓良善種子在全臺萌芽生長，為更多家庭帶來希望。

