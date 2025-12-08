快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

央行寬鬆資金面 放水3,000億

經濟日報／ 記者藍鈞達／台北報導

央行第4季理監事會將於下周四（18日）登場，市場普遍預期政策利率將維持不變，但資金面已提前轉向寬鬆。根據央行公開市場操作資料，自9月18日第3季理監事會以來，截至上周五，央行定期存單（NCD）累計減發3,058億元，等於釋出超過3,000億元市場資金。

銀行主管指出，短期大幅減發，顯示央行在利率不動情況下，已透過公開市場操作，讓寬鬆政策先行啟動。

金融圈人士分析，目前確實沒有降息需求，不過，市場資金分配不均，為了不讓部分產業「年關難過」，央行不願讓整體資金情勢過於緊俏，甚至有意採取寬鬆政策。

金融機構反映，11月以來整體資金供給明顯增加，且央行在年底企業資金需求上升前，選擇讓定存單到期不等額續發，有助維持金融體系流動性平穩。

金融圈人士認為，台美利差仍是央行利率決策的重要考量。若美國明年降息，而台灣持續維持現行利率，利差將快速縮小，可能引發資金回流亞洲，可能影響匯率及資本市場穩定，因此央行在利率政策上會更小心。

台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲 做好長期抗戰準備

市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...

五大金控首席經濟學家：央行維持利率不變 有共識

五大金控首席經濟學家對於今年底央行維持利率不變有共識，至於明年，則視出口表現，專家看法不一，估利率不變到降息兩次都有；至...

台股10月攀峰 銀行業帳上獲利5,150億創高 壽險實現資本利得砍股千億

10月台股攀峰，金融業成大贏家。據金管會統計，銀行業未實現利益衝上5,150億元刷新高，壽險業反大砍1,051億元寫16...

金融業預期降息 大動作回補債券

據金管會統計，金融三業10月淨買債2,031億元，連四月維持千億以上水準，其中銀行業單月補債1,071億元、買氣重返全市...

