央行寬鬆資金面 放水3,000億

央行第4季理監事會將於下周四（18日）登場，市場普遍預期政策利率將維持不變，但資金面已提前轉向寬鬆。根據央行公開市場操作資料，自9月18日第3季理監事會以來，截至上周五，央行定期存單（NCD）累計減發3,058億元，等於釋出超過3,000億元市場資金。

銀行主管指出，短期大幅減發，顯示央行在利率不動情況下，已透過公開市場操作，讓寬鬆政策先行啟動。

金融圈人士分析，目前確實沒有降息需求，不過，市場資金分配不均，為了不讓部分產業「年關難過」，央行不願讓整體資金情勢過於緊俏，甚至有意採取寬鬆政策。

金融機構反映，11月以來整體資金供給明顯增加，且央行在年底企業資金需求上升前，選擇讓定存單到期不等額續發，有助維持金融體系流動性平穩。

金融圈人士認為，台美利差仍是央行利率決策的重要考量。若美國明年降息，而台灣持續維持現行利率，利差將快速縮小，可能引發資金回流亞洲，可能影響匯率及資本市場穩定，因此央行在利率政策上會更小心。