五大金控首席經濟學家：央行維持利率不變 有共識

五大金控首席經濟學家對於今年底央行維持利率不變有共識，至於明年，則視出口表現，專家看法不一，估利率不變到降息兩次都有；至於明年經濟，由於台灣今年受惠於資通訊產品出口帶動基期較高，國內金控首席經濟學家們預估明年台灣經濟成長率約在2.5%至4%。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，近期美國勞動市場及消費信心趨疲，12月降息1碼的可能性提高；而台灣今年經濟成長率可能在6％以上，明年約在3％，央行沒有降息理由、將維持觀望態度，除非國內出口不如預期才可能採取寬鬆措施，不過，如果明年Fed降息幅度比預期更大，台灣央行如何因應將是挑戰。

富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋預估今年央行將維持利率不變，但若市場出現比較劇烈的震盪波動，經濟成長動能不如預期，加上為了幫助受到美國關稅影響的傳統企業，預估央行明年上半年可能降息兩次，每次降半碼。今年基期較高，預估台灣明年經濟成長率約2.5%至3%。

台新新光金首席經濟學家李鎮宇預測，聯準會將啟動「鷹式降息」，預計從現在到明年底至少降息6碼以上。