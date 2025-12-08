聽新聞
台新新光金 耶誕點燈慶新局

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台新新光金控合併後首次舉行耶誕點燈活動，董事長吳東亮及夫人帶領同仁點亮「下雪耶誕樹」，財務長賴昭吟（左起）、獨董王美花、董事郭瑞嵩、吳東亮、彭雪芬、副董魏寶生、總經理林維俊。圖／台新新光金控提供
台新新光金控五日在台北市仁愛圓環旁的總部大樓舉辦耶誕點燈活動，宣告二○二五年耶誕祭正式登場；這是台新金控與新光金控合併後首次進行的耶誕點燈，以「攜手同新、歡慶新局」為主題，董事長吳東亮主持點燈致詞時表示，「要藉著新布置的燈飾點亮的新光向大家傳遞誠摯的祝福」，「點亮新光」四字意味著吳東亮要帶領合併後的台新新光金控重返榮耀。

今年在仁愛圓環全新升級的冬季繽紛聖誕，高達十五公尺的耶誕樹每卅分鐘定時飄下浪漫雪花，搭配會轉動的耶誕摩天輪與璀璨光廊，營造冬日限定的佳節氛圍。除了仁愛圓環，台北車站對面新光人壽摩天大樓前也設置一棵十五公尺高、同樣會下雪的耶誕樹。

今年更特別推出「關懷台灣之小農市集」，邀集長期支持合作的中寮蜂農及葡萄果農共同參與。活動現場串聯超過四十家涵蓋各領域的人氣品牌與合作商戶，推出「限定耶誕專屬優惠」及「點亮我們的城市」活動。民眾完成指定任務即有機會獲得台新銀行祭出的台新POINTS，可在「Richart Life App」購物；此外，民眾也可填寫問卷抽大獎。

台新新光金控也延續參與北市府「繽紛耶誕玩台北」活動，在信義商圈松智路、松壽路及香堤大道空橋以全新風格打造耶誕燈飾隧道，讓信義商圈洋溢節慶歡樂。

