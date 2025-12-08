TCFD年鑑 助企業永續轉型

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
氣候相關財務揭露（TCFD）年鑑發表暨研討會5日召開。政治大學校長李蔡彥（前排右五）、金管會主委彭金隆（前排右四）、環境部氣候變遷署副署長張根穆（前排右六）、政治大學國際金融學院院長蘇建榮（前排右三）合影。記者季相儒／攝影
氣候相關財務揭露（TCFD）年鑑發表暨研討會5日召開。政治大學校長李蔡彥（前排右五）、金管會主委彭金隆（前排右四）、環境部氣候變遷署副署長張根穆（前排右六）、政治大學國際金融學院院長蘇建榮（前排右三）合影。記者季相儒／攝影

政治大學企業永續管理研究中心5日舉行「2024氣候相關財務揭露（TCFD）年鑑發表暨研討會」，除了介紹年鑑內容與未來展望以外，也將評鑑過程中，對銀行與保險業TCFD報告書內容的彙整成果提出報告，期盼藉由年鑑出版，提供給各界相關人士，作為TCFD報告書乃至於未來依據IFRS S2永續揭露準則所作的揭露內容，進一步精進的參考。

政治大學企業永續管理研究中心於2023年成立即辦理本國銀行與保險業TCFD報告書評鑑。政治大學校長李蔡彥致詞時表示，氣候相關財務揭露的重要性不言而喻，為了讓經濟活動可傾向於能夠更兼顧永續發展的要求，金融業扮演非常重要的角色，鼓勵所有金融相關機構，可透明化的揭露與氣候相關的財務，提前布局並與國際接軌。

金管會主委彭金隆表示，氣候相關財務揭露是國家政策也是全球趨勢，儘管偶有波折，作法需調整，但整體趨勢方向並未改變，金管會針對未來的揭露、推動等，時程都按照計畫推進，也會考量實務上的需要，同時透過周邊單位證券交易所、櫃買中心、聯徵中心等，提供服務與協助，讓產業順利轉型。

環境部氣候變遷署副署長張根穆指出，政府推出自主減量計畫，可間接帶動數千億的綠色投資，而綠色金融是12項關鍵戰略裡的重要一項，加上今年COP 30中，氣候融資、氣候資金是各界所關注的議題，因此未來金融業如何帶動碳定價體系值得思考。

政大國際金融學院院長蘇建榮說，金管會發布「公開發行公司年報應行記載事項準則」，未來永續專章資訊均須與財報一致，逐漸與國際接軌，透過TCFD標準化，對台灣出口產業來說非常重要，會成為留在國際供應鏈中不可或缺的一環。

另外，政治大學風險管理與保險學系特聘教授兼國際金融學院副院長許永明、政治大學統計學系教授余清祥、政治大學企業永續管理研究中心資深專案經理陳仁帥、政治大學企業永續管理研究中心資深專案經理李榕時、政治大學企業永續管理研究中心專案經理萬宸宇、淡江大學風險管理與保險學系副教授蕭景元、中信金副總游欣慧、國泰產險副總陳榮森等人，亦於會中分享報告書的撰寫亮點與心得，發揮標竿典範的學習效果。

政治大學企業永續管理研究中心透過TCFD報告書評鑑，讓社會大眾了解金融保險業在氣候相關議題上的努力。該研究中心將積極參與報告書的評鑑並持續精進，為我國的淨零轉型目標盡一分力量。

