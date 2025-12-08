快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

金融業預期降息 大動作回補債券

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，金融三業10月淨買債2,031億元，連四月維持千億以上水準，其中銀行業單月補債1,071億元、買氣重返全市場之首；累計前十月金融三業淨買債5,420億元，壽險業貢獻近八成、達4,096億元，規模更是去年同期的近四倍，成為今年市場「買債王」。

10月美國再降息1碼，降息方向確立，台美利差縮小也使銀行換匯（ SWAP）收益受壓，銀行資金因而轉向高息債布局，等待2026年後續降息帶來的資本利得。

銀行業逆轉9月砍債，10月迅速補債1,071億元、寫全年次高，顯示資金配置明顯轉向。隨美債殖利率下滑，銀行10月底債券未實現損失降至441億元，寫逾三年半新低，舊債評價壓力顯著減輕。

壽險業10月續補債997億元，連四月加碼，反映第2季台幣狂升引發的解約潮與流動性壓力已明顯緩解後，新錢重回長天期債券以鎖定穩定收益，加上降息循環啟動，也帶動部分業者提前卡位。

壽險業者指出，降息有助長天期債券評價損失縮小，並提升金控明年的配息能力。

壓力 長天期債券 台美

延伸閱讀

銀行業10月股債雙加碼 台股未實現利益續創新高

路博邁：聯準會本周與明年Q1各降息一次 終端利率約3%至3.25%

科技與非科技之間的界線模糊「創新」躍升經濟核心及資產配置關鍵

降息預期激勵美股紅通通 本周鮑爾談話 市場關注明年利率路徑

相關新聞

央行理監事會18日登場 預期利率不動、寬鬆先行

中央銀行第四季理監事會將於下周四（十八日）登場，市場普遍預期政策利率將維持不變，但資金面已提前轉向寬鬆。根據央行公開市場...

台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲 做好長期抗戰準備

市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...

五大金控首席經濟學家：央行維持利率不變 有共識

五大金控首席經濟學家對於今年底央行維持利率不變有共識，至於明年，則視出口表現，專家看法不一，估利率不變到降息兩次都有；至...

央行寬鬆資金面 放水3,000億

央行第4季理監事會將於下周四（18日）登場，市場普遍預期政策利率將維持不變，但資金面已提前轉向寬鬆。根據央行公開市場操作...

台股10月攀峰 銀行業帳上獲利5,150億創高 壽險實現資本利得砍股千億

10月台股攀峰，金融業成大贏家。據金管會統計，銀行業未實現利益衝上5,150億元刷新高，壽險業反大砍1,051億元寫16...

金融業預期降息 大動作回補債券

據金管會統計，金融三業10月淨買債2,031億元，連四月維持千億以上水準，其中銀行業單月補債1,071億元、買氣重返全市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。