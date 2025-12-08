快訊

保險小百科／傳統市場攤商 可保專屬火險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

內政部消防署統計，我國去年發生15,430次火災，總共造成13.3億元房屋及財物損失。去年以來發生數起傳統市場火災，造成攤商財產損失及營業中斷。市面上現在有為傳統市場量身打造的「集合式商業火險保單」，將傳統市場火災、爆炸及營業中斷等潛在風險納入保險範圍，能在災害發生後提供攤商基本保障並填補損失，強化市場韌性。

傳統市場過往是保險服務覆蓋盲區，為提供攤商合宜保障，土地銀行代理銷售臺灣產物保險公司提供攤商專屬的「集合式商業火險保單」，投保範圍涵蓋火災、爆炸、煙燻等項目，並注入微型保險精神，減輕投保負擔。台北市成功市場及錦安市場已簽署集合式商業火險保單，以市場自治會為要保人，平均每位攤商每年保費僅數百元，即享有停業損失保險，且最多可補償90日。

