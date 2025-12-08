退休金算盤／累積資產 不能只靠股票

每個投資組合都承載著一個故事，不僅限於財富，更反映家庭、自由與未來願景，以及人生路上所做的取捨，而這個故事往往不斷在演變。滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處資深副總裁李勝凱表示，在今年滙豐銀行發表的《富裕投資者簡報2025》中，發現了投資人積極地調整策略，變得更具策略性、更自信，也更加多元化；他提出兩個不變的經營法則，包括投資應盡早，以及應該建購多元化資產組合。

為什麼累積資產，不能只靠股票？李勝凱表示，無論大家心中訂立哪些目標，有兩大永恆不變的法則始終適用。一、歷史經驗在在顯示，盡早開始投資之路，有助於加快財富累積，為日後生活帶來實質改變。調查顯示，年輕一代投資人正積極遵循這個法則，對自身財富及投資決策表現出更大信心。

二、構建一個包含債券、股票及另類資產的多元化投資組合，讓投資之路更為平穩。持有現金，觀望入市，往往會拖慢整體的投資表現。調查數據顯示，通膨高漲是富裕投資人的主要擔憂，因為這會推升成本，同時削弱現金的購買力。值得鼓舞的是，投資人已經減少持有現金，並且更有策略地配置資金；其中，台灣富裕投資人表示，他們投資組合中的現金比例，已從2024年的三分之一降至今年的25%。

這次全球調查也發現，受訪者正積極實踐多元化法則。儘管股票與債券的配置大致維持不變，但他們對黃金、房地產、避險基金及私募市場等另類資產的投入程度卻明顯增加，這一趨勢預計將持續下去。與全球投資人的投資偏好相仿，台灣受訪者將投資組合中黃金的比例提高兩倍多至7%；另外，各有超過35%的台灣受訪者表示，未來12個月，計畫購入實體黃金，或是申購包含指數股票型基金（ETF）在內的資產管理商品。

然而，沒有任何單一資產能長期表現優異；同樣地，也難以預測哪類資產在某一年會表現最佳。因此，這也是分散投資的另一個重要原因，因為多元化配置不僅有助於改善投資組合的風險報酬結構，同時也能幫助把握更廣泛的投資機會，遠勝單一集中的策略。

以十年年化報酬率來看，與100%投入股票的投資策略相比，分散投資於股票、債券和黃金的多元化配置的報酬率幾乎相同，但波動性卻降低了40%。這是因為即使兩種資產風險相近，走勢也難以完全同步。當其中一種資產大幅飆升時，另一種可能下跌或保持穩定，這表示投資組合的整體波動小於最不穩定的資產，這正是多元投資的作用，能分散風險、抵禦劇烈波動。

首先，確保個別股票的配置不要過於集中。企業獲利波動難測，若只持有單一股票，很容易受到企業消息的影響；而持有同一產業內多支股票，可大幅降低這類風險。當然，跨產業配置能再進一步淡化風險，因為可以接觸更廣泛的經濟領域，有效分散對單一產業的依賴。

其次是地域多元化，這可以降低集中於單一市場的風險，同時擴大全球投資機會。最後，多元化投資不應僅限於股票，應視自身風險承受能力，適度配置於債券、黃金、避險基金及其他資產類別。

過往有許多案例明確顯示，分散投資不僅是謹慎之舉，更是明智的策略。頂尖投資人深知，多元化的投資策略並非單純求穩，而是智慧布局。在波動的市場中要有效累積財富，將風險分散至不同資產類別、產業與地域，已是不可或缺的一環。